Büyükekşi son sözünü söyledi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Büyükekşi son sözünü söyledi

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun zaferiyle sonuçlanan TFF Başkanlık seçiminin ardından Mehmet Büyükekşi kısa bir açıklama yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) aylardır beklenen büyük gün sona erdi. TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı Ankara’daki JW Marriott Hotel’de gerçekleştirildi. Saat 11.00’de başlayan toplantıda mali genel kurulun yanı sıra başkanlık seçimi de yapıldı.

TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu sonucunda İbrahim Hacıosmanoğlu 134 oy alarak 4 yıllığına yeni başkan seçildi.

129 oyda kalıp başkanlık görevinden ayrılmak zorunda kalan Mehmet Büyükekşi, sonuçların ardından kısa bir açıklama yaptı.

Mehmet Büyükekşi, açıklamasında, "Bizden bu kadar, herkes hakkını helal etsin." ifadesini kullandı.

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