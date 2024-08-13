Büyükekşi yönetiminin yaptığı bir skandal daha ortaya çıktı

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Büyükekşi yönetiminin yaptığı bir skandal daha ortaya çıktı

Türkiye Futbol Federasyonunun eski başkanı Mehmet Büyükekşi yönetiminin Süper Lig fikstüründe yaptığı skandal detay ortaya çıktı.

TFF'de yapılan seçimde Mehmet Büyükekşi, koltuğunu İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na kaybetmiş ve başkanlığı devretmişti.

Büyükekşi yönetiminin bir skandalı daha gün yüzüne çıktı.

FİKSTÜR SKANDALI
2024-2025 Sezonu Trendyol Süper Lig Fikstür Çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törenle yapıldı.

11 Temmuz'da yapılan fikstürdeki skandal detay ortaya çıktı.

Sivasspor, Süper Lig'deki 18 maçını bir önceki hafta BAY geçen takımla yapacak.

Sivasspor'un rakipleri dinlenmiş olacak.

Samsunspor ise 6 defa, Alanyaspor 5 defa, Trabzonspor 4 defa ve Kayserispor 4 defa yapacak.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bu duruma maruz kalmaması dikkatleri çekti.

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