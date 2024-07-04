Büyükekşi'den bomba iddia. 'Bu bir hain saldırıdır' diyerek açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Almanya'da açıklamalarda bulundu.

"GURURLUYUZ"

Büyükekşi, Avusturya'yı yenerek EURO 2024'te yarı finale kalmanın gururunu yaşadıklarını belirtirken, "Avusturya ile yaptığımız ve 6-1 kaybettiğimiz hazırlık maçından gereken sonuçları çıkardık ve onları cezalı oyuncularımız olmasına rağmen turnuvanın dışına ittik. 85 milyonu mutlu ettiğimiz için gururluyuz. Ancak özellikle gurbetçi vatandaşlarımızı mutlu ettiğimiz için ayrıca gururluyuz" dedi.

"İLK DEFA YAŞANIYOR"

Mehmet Büyükekşi, "Ev sahibi Almanya’yı tribündeki seyirci bakımından geride bıraktık. Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde bu olay ilk defa yaşanıyor. Tarihimizde ilk defa eleme grubunu lider bitirerek gelmiştik. Turnuvaya da ilk defa galibiyetle başladık. Dört maçın üçünü kazanan birkaç ülkeden biriyiz. Arda Güler turnuva tarihinde ilk maçında gol atan en genç oyuncu oldu. Grup aşamaları sonrası Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinin en erken golünü attık. Turnuvanın Çekya sonrası en genç takımı bizdik. Çekya’yı eleyince turnuvanın en genç takımı biz olduk" diye konuştu.

"TARİH YAZMAK İSTİYORUZ"

Milli Takım'ın Hollanda ile oynayacağı maçla ilgili de Büyükekşi, "Berlin’de de tarih yazmak istiyoruz. Berlin Türk nüfusunun çok yoğun olduğu bir şehir. Hollanda taraftarı da milli takımlarına bağlı. Tribünlerde çok büyük bir coşku olacağını düşünüyorum. Bizim taraftarımızın yine turnuvanın her maçında olduğu gibi Berlin Olimpiyat Stadı’nı tıklım tıklım doldurmasını bekliyoruz. Takımımızın da inşallah yarı finale yükselerek Türkiye’yi sevince boğacağını umut ediyorum" ifadelerini kullandı.

"HAİN BİR SALDIRIDIR"

Büyükekşi, şöyle devam etti, "Portekiz maçı sonrası Arda Güler ile Montella arasında suni bir kriz oluşturulmaya çalışıldı. Ancak bu suni krizi gazetelerimizin, televizyonlarımızın sorumlu davranışlarıyla bertaraf ettik. O dönemde yaptığımız araştırmada bot hesaplardan 1 saat içerisinde 115 bin mesaj atıldığını tespit etik. Bu sadece bize değil hepimizin ortak değeri milli takımımıza yapılan hain bir saldırıdır."