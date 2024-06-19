Büyükekşi'den ortalığı sarsacak adaylık açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım'ın Gürcistan'ı 3-1 yendiği maç sonrası basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

''AİLEM ADAY OLMAMI İSTEMİYOR''

TFF Başkanlığına aday olup olmayacağına dair konuşan Büyükekşi, "Ailem TFF Başkanlığına aday olmamı istemiyor. Zamanı gelince bırakacağım. Koltuğa yapışmadım. Avrupa Futbol Şampiyonası sonrası nihai kararımı vereceğim. Türk futbolunun gelişmesi için gecemizi gündüzümüze katıyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükekşi'nin açıklamalarından önemli satır başları şu şekilde:

- Seçim Haziran’da olsun’ dendi. Kardeşim, Milli Takım var. Montella’yı ben getirmişim. Bir sorumluluk var. Belki yeni gelenle anlaşılamayacak. Yabancı kuralı belirlendi. Yayın anlaşması yapıldı yetişemeyecek olan ne? Tek dertleri hakem. Dövdüğümüz hakem ikinci maçına çıkacak. Dünyanın hiç bir yerinde hakem üzerinden bu kadar spekülasyon yapılmıyor.

- Nuri Şahin, 35 yaşında Dortmund’un başına geçti. Bizim için gurur vesilesi. Şu an çocukların sevgilisi Arda Güler. Rol model. Takımda da çok seviliyor.

- Genç ve potansiyelli bir milli takımımız var. Çifte bayram dedik çok şükür yerine getirdik. Birlik beraberliğe ihtiyacımız olduğu günlerde bayram ve şampiyona bir araya geldi. Milli takım forması ile milli maçlara gelin çağrısı yaptık. Gurbetçi taraftarlarımız buna % 100 uydu. ‘Kırmızı giyin gelin’ dedik. Fan Walk taraftar yürüyüşümüz de muhteşem oldu. Büyük bir coşku var. Evimizde gibiyiz. Taraftarlarımız Avrupa Futbol Şampiyonası’na büyük coşku katıyor. Dün memleketim şarkısını hep beraber bağıra bağıra söyledik. Benim de sesim kısıldı. Dortmund Stadı’nın Sarı Duvarı’nı Kırmızı Duvar yaptık. Taraftara teşekkür ederiz her yer kırmızı-beyazdı. Hep evimizde oynayacağız dedik öyle de oldu. 60 bin kişilik stadın 50 bini Türk’tü.

- Futbolcularımıza maçtan önce; ‘Tarih yazacaksınız. Çocuklarınıza anlatacak büyük bir hikayeniz olacak.’ dedim. Hep 2002, 2008 konuşuluyor, siz 2024’ü konuşturun dedik. Yüksek karakterli iyi bir takımımız var.

- ‘Son golün önemini biliyoruz. Averaj için önemli. Gruptan çıkma hedefini bir basamak ileri taşıyoruz. Çıkmak yetmez birinci olarak çıkmak. Ama hoca adım adım düşünüyor. Hedef büyük ama küçük küçük adımlar. Takımlar çok güçlü. Yediğimiz gol de çok kötüydü. Bu gol bize yakışmadı. İptal edilen golümüz de milimetrik. 2-0 olsa kopardı.’

- ‘Portekiz’e karşı galibiyetimiz resmi maçta yok. Daha farklı oynayıp onu da başarmalıyız. Şanssızlıklarla başladık. Çağlar kamp öncesi sakatlandı. Enes ve kampta Ozan. İrfan Can, Polonya maçında. Oynama şansı zor. İsmail kadroda ama sıkıntılı. Zeki tam iyileşmedi. Toplamda 7 oyuncumuz sıkıntı yaşadı.’

- ‘Antalya’nın amigosunu biz getirdik. Davulcular buradaki derneklerimizin çalışması. Gürcistan Milli Marşı okunurken ufak bir ıslıklama oldu, bu bize yakışmadı. Hem komşu hem dostuz. UEFA böyle şeylere ceza veriyor. Milli ve dini değerlere saygı önemli.

- ‘Hazırlık maçları sonrası hocamıza eleştiriler başladı. Maçtan önce çok konsantreydi. Avrupa şampiyonasında oynarken hayali şampiyonada hoca olarak da bulunmakmış onun için de önemli. Ailesiyle bile görüşmüyormuş. O nedenle tek gittim görüşmeye. Doğum günüydü pasta kesildi.’