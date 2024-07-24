Büyükekşi'ye Amasya'da görülmedik uğurlama

Tüm futbolseverlerin merakla beklediği TFF Olağan Mali Genel Kurul ve Başkanlık Seçimi geçtiğimiz hafta Ankara’da yapıldı.

Yapılan seçimde 134 delegenin desteğini alan İbrahim Hacıosmanoğlu 5 oy farkla Büyükekşi’yi geçerek başkan seçildi.

LOKMA DAĞITTILAR

Görev yaptığı süre boyunca pek çok skandal karara imza atan Büyükekşi’nin ayrılığı futbolseverleri havaya uçurdu.

Büyükekşi’nin gidişini kutlamak isteyen Beşiktaşlı taraftarlar Amasya’da lokma dağıttı.

"GOOD BYE"

Lokma standının yanına bir pankart asan siyah-beyazlılar Büyükekşi’ye “Good bye. Sen bu işin sonunu düşünmedin mi” diyerek seslendi.

Amasya’da yaşanan bu olay kısa sürede sosyal medyada gündem olurken görüntüleri gören kullanıcılar kahkaha attı.

BEŞİKTAŞLILARA PARMAK SALLAMIŞTI

Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanan Beşiktaş-Lugano maçını izlemeye gelen Mehmet Büyükekşi taraftarların protestosu üzerine deliye dönmüş ve Beşiktaş başkanına parmak sallayarak stadı terk etmişti.