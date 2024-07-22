Büyükekşi'ye seçimi kaybettiren ismi açıkladı

Eski TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yönetiminde Başkanvekili olarak görev yapan Yusuf Günay, açıklamalarda bulundu.

Telegol'den Serhat Ulueren'e konuşan Yusuf Günay, şu ifadeleri kullandı:

Sayın Büyükekşi'nin listesinde yer almıyordum. Bana teklif etti ama kabul etmedim. Artık kendi işimle anılmak istiyorum. Tuttuğum takımla ilgili birçok iddia ve söylentiye maruz kaldım. Hiçbirine aldırış etmedim, sadece görevime odaklandım.

"SEÇİMİN KİLİT İSMİ GÜNAY"

Spor yorumcusu Serhat Ulueren ise Yusuf Günay hakkında şunları söyledi: Fenerbahçe delegeleri, Yusuf Günay'ı istemediler. Mehmet Büyükekşi de Günay'ı listesine alamadı, çok dirayetli olamadı. Galatasaray cephesi ise Yusuf Günay'ın listede olmadığını görünce, kendi eski yöneticileri Ural Aküzüm ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun listesine destek verdi. Bu seçimlerde kilit isim Yusuf Günay oldu diyebiliriz.