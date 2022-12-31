﻿9 Büyükelçi merkeze alındı. Yerlerine yeni atamalar yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.
Sayıştay Savcılığına Recep Çevik'i atayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliğine Faruk Bilir ve Şaban Baba'yı seçti.
Brezilya Büyükelçisi Murat Yavuz Ateş, Somali Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Tacikistan Büyükelçisi Emre Zeki Karagöl, Karadağ Büyükelçisi Songül Ozan, Hollanda Büyükelçisi Şaban Dişli, Romanya Büyükelçisi Füsun Aramaz, Fildişi Sahili Büyükelçisi Havva Yonca Gündüz Özçeri ve Bangladeş Büyükelçisi Osman Turan merkeze alındı.
Erdoğan; Brezilya Büyükelçiliğine Halil İbrahim Akça'yı, Somali Büyükelçiliğine İbrahim Mete Yağlı'yı, Vatikan Büyükelçiliğine Ufuk Ulutaş'ı, Tacikistan Büyükelçiliğine Umur Acar'ı, Karadağ Büyükelçiliğine Barış Kalkavan'ı, Hollanda Büyükelçiliğine Selçuk Ünal'ı, Romanya Büyükelçiliğine Özgür Kıvanç Altan, Fildişi Sahili Büyükelçiliğine Deniz Erdoğan Barım'ı ve Bangladeş Büyükelçiliğine Ramis Şen'i atadı. (AA)
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