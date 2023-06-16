Büyükelçi atamaları açıklandı. Sözcü Tanju Bilgiç'e yeni görev

Dışişleri Bakanlığı'ndan büyükelçi atamaları. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Genel Müdürü Tanju Bilgiç Moskova'ya atandı.

Büyükelçi atamaları açıklandı. Sözcü Tanju Bilgiç'e yeni görev

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Genel Müdürü Tanju Bilgiç, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi oldu. Paris Büyükelçiliği'ne ise Bratislava Büyükelçisi Yunus Demirer atandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti.

Buna göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Genel Müdürü Tanju Bilgiç, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi olarak görevlendirildi.

2015'te Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı olarak göreve başlayan, 2019'dan bugüne Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Şubat 2022'den bu yana Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüten Doç. Dr. Mücahit Küçükyılmaz, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi olarak görevlendirildi.

Ataması yapılan diğer isimler ve görev yerleri şu şekilde:

"Paris Büyükelçiliğine Türkiye'nin Bratislava Büyükelçisi Yunus Demirer, Varşova Büyükelçiliğine Rauf Alp Denktaş, Asuncion Büyükelçiliğine Yavuz Kül, Fas Büyükelçiliğine Mustafa İlker Kılıç, Kiev Büyükelçiliğine Mustafa Levent Bilgen, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Nezdindeki Daimi Temsilciliğe Güvenlik İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Nevzat Uyanık, Madrid Büyükelçiliğine Nüket Küçükel Ezberci."

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