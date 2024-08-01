Büyükşehir belediyesi 800 kişiyi işten çıkardı

Van'daki belediyelerden çıkarılan çok sayıda işçinin DEM Partili İpekyolu Belediyesi önündeki eylemi 3 aydır sürüyor. DEM Partili Van Büyükşehir Belediyesi ile İpekyolu Belediyesi, 1 Mayıs İşçi Bayramı'ndan 1 gün sonra çok sayıda işçinin iş akdine son vermişti. İşten çıkarılan işçiler, Hak-İş Van Şubesi öncülüğündeki eylemlerini 3 aydır sürdürüyor. Bugün belediye önünde devam eden eyleme Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da katıldı.



"SAKIN BUNLARDAN KORKUP GERİ ADIM ATMAYIN"

İşçiler tarafından atılan sloganların ardından bir basın açıklaması yapan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, sendika olarak mazlumun yanında mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti. 31 Mart yerel seçimleri sonrası işten çıkarılan işçilerin mücadelesine destek vermek için Van'da olduklarını ifade eden Genel Başkan Arslan, “Hak-İş olarak bölgemizin bütün mağdur ve mazlumlarının yanında hep mücadelemizi sürdürdük. Bu topraklarda onurlu bir yaşam isteyen, bu topraklarda ekmeğiyle, aşıyla, ayakta kalmaya çalışan belediye emekçilerinin herhangi bir soruşturma geçirmeden sırf kendi zihniyetleri olmadığı için işten çıkarılın 800'den fazla arkadaşımızla dayanışma için buradayız. Bu arkadaşların haklarını hukuku, ekmeğini, elde edene kadar burada kalmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin pek çok yerinde olduğu gibi seçim öncesi vaat ettiklerinin tam tersini yapan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bu iki yüzlülüğü, bu sahtekarlığı, bu riyakarlığı lanetle kınıyoruz. VASKİ, Gevaş, Tuşba, Edremit ve diğer belediyelerden işten çıkarılan arkadaşlarımızın tekrar işe dönmesine kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Sakın bunlardan korkup geri adım atmayın. Sakin bunların baskılarına, bunların tehditlerine boyun eğmeyin. Direne direne kazanacağız” dedi.



“İŞTEN ÇIKARILMA GEREKÇELERİNİN HİÇBİRİ GERÇEK DEĞİL”



Belediyelerin DEM Parti'nin mülkiyetinde olmadığını dile getiren Arslan, “Van'ın tek helal oylarıyla seçildiniz. Halkların kardeşliği dediniz, halkların dediği olacak dediniz, barış, kardeşlik, adalet, hukuk dediniz ama yaptıklarınız ne? Adaleti yerinden ettiniz, hukuku tanımadınız. Halkların kardeşliğini de halkları da böldünüz. Yazıklar olsun size. Hak-İş olarak 40 yıldır buradayız. Çok belediye başkanları gördük. Çoğu da gelip, gittiler. Ancak biz bundan sonra da burada olmaya devam edeceğiz. İşten çıkarılma gerekçelerinin hiçbiri gerçek değil, yalan söylüyorlar. İşten çıkarılan 800 arkadaşımızın hakkında işlem yapılmamıştır. Bu işçilerin kusuru nedir? İşe gitmişler, işe başlamışlar. 6 ay önce işe başlamışlar diye işten çıkarma hakkı nereden geliyor” diye konuştu.