Büyükşehir Belediyesinden indirim kararı: Öğrenciler 1 TL'ye toplu taşımaya binecek!

Muğla Büyükşehir Belediyesi, gençlerin eğitim hayatını desteklemek amacıyla toplu taşıma ücretlerinde büyük bir indirime gitti. Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın seçim vaatleri arasında yer alan bu indirim, dün itibarıyla uygulamaya konuldu.

Özellikle öğrenciler tarafından sıkça kullanılan Menteşe-Stadyum-AVM-Kötekli-Yeniköy ve diğer popüler güzergahlarda, toplu taşıma ücretleri 12,50 TL'den 1 TL'ye düşürülerek, öğrencilerin bütçesine katkı sağlanmış oldu. Yeni tarife planının uygulamaya konulduğu ilk gün, öğrenciler arasında hissedilen memnuniyet dikkat çekti.