Büyükşehir belediyesinden ulaşıma yüzde 33 zam

Antalya şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde uygulanacak yeni tarife açıklandı. Buna göre, standart bilet ücreti 20 Türk Lirası olarak belirlenirken, öğrenci biletleri 10 Türk Lirası, öğretmen ve emekli biletleri ise 19 Türk Lirası olarak fiyatlandırıldı.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde ise bilet ücreti 25 Türk Lirası olacak. Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın Başkanı Yasin Arslan, geçen yıl Temmuz ayında yapılan zammı anımsatarak, UKOME'ye sundukları yeni tarife teklifinde tam bilet için 22 Türk Lirası, emekli ve öğretmen biletleri için 21 Türk Lirası, öğrenci biletleri içinse 12 Türk Lirası talep ettiklerini, kredi kartı ile ödemelerde ise bilet ücretinin 30 Türk Lirası olmasını önerdiklerini ifade etti.

ANTALYA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETİ NE KADAR?

UKOME Genel Kurulu, kent içi ulaşım tarifelerinde yüzde 33'lük bir artışa karar verdi. Yapılan açıklamaya göre, yeni ücretlendirme yakın zamanda yürürlüğe girecek. UKOME'nin aldığı bu kararla, standart bilet fiyatları 20 TL'ye, emekli ve öğretmenler için 19 TL'ye, öğrenciler için ise 10 TL'ye yükseltilecek. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde ise ücret 25 TL olarak belirlendi. Ancak, yeni tarifenin ne zaman başlayacağına dair kesin bir tarih henüz açıklanmadı.

Yasin Arslan konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, şehir içi ulaşımda kullanılan otobüslerin yakıt tüketimine dikkat çekti. Arslan, bir otobüsün günlük ortalama 120 litre yakıt harcadığını ve son dönemde yakıt fiyatlarının 37 liradan 42 liraya yükseldiğini belirtti.