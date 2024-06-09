Büyükşehir belediyesinden ulaşıma yüzde 33 zam

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Büyükşehir belediyesinden ulaşıma yüzde 33 zam

Artan maliyetler, şehir içi toplu taşıma ücretlerindeki artışları tetiklemeye devam ediyor. Büyükşehir belediyesi, Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın önerisini onaylayarak, belediye otobüsleri için biniş tarifelerini yükseltti.

Antalya şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde uygulanacak yeni tarife açıklandı. Buna göre, standart bilet ücreti 20 Türk Lirası olarak belirlenirken, öğrenci biletleri 10 Türk Lirası, öğretmen ve emekli biletleri ise 19 Türk Lirası olarak fiyatlandırıldı.

masadagi-denizle-bulustu.jpg

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde ise bilet ücreti 25 Türk Lirası olacak. Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın Başkanı Yasin Arslan, geçen yıl Temmuz ayında yapılan zammı anımsatarak, UKOME'ye sundukları yeni tarife teklifinde tam bilet için 22 Türk Lirası, emekli ve öğretmen biletleri için 21 Türk Lirası, öğrenci biletleri içinse 12 Türk Lirası talep ettiklerini, kredi kartı ile ödemelerde ise bilet ücretinin 30 Türk Lirası olmasını önerdiklerini ifade etti.

ANTALYA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETİ NE KADAR?

UKOME Genel Kurulu, kent içi ulaşım tarifelerinde yüzde 33'lük bir artışa karar verdi. Yapılan açıklamaya göre, yeni ücretlendirme yakın zamanda yürürlüğe girecek. UKOME'nin aldığı bu kararla, standart bilet fiyatları 20 TL'ye, emekli ve öğretmenler için 19 TL'ye, öğrenciler için ise 10 TL'ye yükseltilecek. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde ise ücret 25 TL olarak belirlendi. Ancak, yeni tarifenin ne zaman başlayacağına dair kesin bir tarih henüz açıklanmadı.

542865c93f7178aacc41a4ea05c24162.jpg

Yasin Arslan konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, şehir içi ulaşımda kullanılan otobüslerin yakıt tüketimine dikkat çekti. Arslan, bir otobüsün günlük ortalama 120 litre yakıt harcadığını ve son dönemde yakıt fiyatlarının 37 liradan 42 liraya yükseldiğini belirtti.

İlgili Haberler
Bir sağlıkta şiddet vakası daha: Hasta yakınları doktorun burnunu kırdı
Ülkece dertlerimiz bunlar... Fazlı Tonar Hoca "fakirliğin sebeplerini" sıraladı: "Çıplak yatmak"
Emekliye güzel haber sonunda geldi. Zamma eklenecek miktar belli oldu
Üzerine tapusu olmayanlar dikkat! BES birikimleri artık kredi teminatı olabilir
ÖTV zammı öncesi zam yarışı, Bir alkollü içecek grubu daha etiketleri değiştirdi
Ali Koç ve Aziz Yıldırım yayını öncesi stüdyo karıştı. Taraflar birbirine girdi
O ilde Bayrama günler kala şap alarmı verildi! Kurban satışı yasaklandı
Aziz Yıldırım 'almazsam şerefsizim' dedi. Ali Koç havalara uçtu
Skandal görüntüler ortaya çıktı: TYT sınav soruları çalındı mı?
Ali Koç'un sözleri Aziz Yıldırım'ı çıldırttı
Memur ve emeklilerin gözü Temmuz zammında: İşte meslek meslek memur maaşları!
Son Haberler
Başından vurulmuş halde yol kenarında ölü bulundu Yerel Haberler
Başından vurulmuş halde yol kenarında ölü bulundu
Düzce'de otomobil ve kamyonet çarptı: 3 Yaralı Yerel Haberler
Düzce'de otomobil ve kamyonet çarptı: 3 Yaralı
Yağmurlu havada kontrolden çıkan araç kaza yaptı: 1 yaralı Yerel Haberler
Yağmurlu havada kontrolden çıkan araç kaza yaptı: 1 yaralı
Yozgat’ta polislerden selde mahsur kalanlara seferberlik Yerel Haberler
Yozgat’ta polislerden selde mahsur kalanlara seferberlik
Tarihi eser kaçakçılığı yapan şebekeye operasyon Yerel Haberler
Tarihi eser kaçakçılığı yapan şebekeye operasyon
Bir sağlıkta şiddet vakası daha: Hasta yakınları doktorun burnunu kırdı Gündem
Bir sağlıkta şiddet vakası daha: Hasta yakınları doktorun burnunu kırdı
Ankara'da metro seferlerine sağanak engeli Yerel Haberler
Ankara'da metro seferlerine sağanak engeli