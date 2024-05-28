Büyükşehir, sokak hayvanları için harekete geçti

Başkan Tugay, seçim vaatleri arasında yer alan bu birimle birlikte sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, köpek barınaklarının iyileştirilmesi ve sorunlu köpeklerin rehabilitasyonu konularında ilçe belediyeleriyle koordineli çalışacaklarını belirtti. Ayrıca, sahipsiz hayvanların yaşamına son verilmesini hedefleyen kararların karşısında olduklarını vurguladı.

Tugay, Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü’nü daire başkanlığına dönüştürerek, sokaktaki hayvanlar için hızlı ve etkili kararlar alacaklarını söyledi. İlçe belediyelerinin veteriner hizmetleri müdürleriyle yapılan toplantıda, yoğun bir kısırlaştırma kampanyası başlatılması konusunda fikir birliğine varıldı.

Başkan Tugay, sokak hayvanlarına yönelik hazırlanan yasa tasarısına da değinerek, sahipsiz hayvanların bakım evlerine toplanarak sahiplendirileceği, sahiplendirilemeyenlerin ise uyutulacağı yönündeki haberlerin kabul edilemez olduğunu ifade etti. Tugay, uyutmanın bir seçenek olmadığını ve sürdürülebilir çözümler üretilmesi gerektiğini belirtti. Yerel yönetimlerin geçici bakımevleri kurma, kısırlaştırma, sahiplendirme ve agresyon gösteren hayvanların rehabilitasyonu çalışmalarının önemine değindi.

Tugay, sahipsiz hayvan sayısını kontrol altında tutmanın yollarını da açıkladı. Pet hayvan üretim yerlerinin sıkı denetlenmesi, kaçak üretime izin verilmemesi ve bu uygulamaların oluşturulacak komisyonlarca denetlenmesi gerektiğini belirtti. Sahipsiz hayvanların yaşamına son verilmesini hedefleyen kararlara karşı olduklarını vurgulayarak, kamu kurumları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve duyarlı yurttaşlarla birlikte daha iyi şartlar sağlamak için çalışacaklarını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait 3 bakımevinin yanı sıra, Seferihisar Belediyesi'ne ait ve Büyükşehir'in sorumluluğunda olan bakımevlerinde toplam 2 bin 100 sahipsiz hayvanın bakımı yapılıyor. 2024 yılı başından itibaren 214 hayvan sahiplendirildi, 3 bin 500 hayvana acil sağlık hizmeti sunuldu ve 300 hayvan kısırlaştırıldı. Ayrıca, mobil araçlarla mahallelere gidilerek 10 bin hayvan tedavi edildi.