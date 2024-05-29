Sokak hayvanlarıyla ilgili yasanın çıkacağı tarih belli oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
Sokak hayvanlarıyla ilgili yasanın çıkacağı tarih belli oldu

AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, “Devletin, belediyelerin işi sokakta güvenliği sağlamak. İnsanları parçalıyorlar, buna seyirci kalamayız. Yurt dışındaki turizm şirketleri Türkiye turlarında 'kuduz tehlikesi' uyarısı yapıyor. Muhtemelen, Meclis tatile girmeden yeni yasayı göreceğiz” ifadelerini kullandı.

AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala sahipsiz hayvanlara yönelik yasal düzenleme çalışmalarına değinirken "sokakta başıboş köpek olamayacağını" belirtti.

Bu konuda dünyadaki örnek uygulamaları takip ettiklerini, toplumun tüm kesimlerinin görüşlerini dikkate aldıklarını vurgulayan Ala, şu ifadeleri kullandı:
"Devletin, belediyelerin işi sokakta güvenliği sağlamak. İnsanları parçalıyorlar, buna seyirci kalamayız. Yurt dışındaki turizm şirketleri Türkiye turlarında 'kuduz tehlikesi' uyarısı yapıyor. Bu tablo Türkiye'ye yakışmıyor. Bu sorun etkili bir şekilde çözülecek. Muhtemelen, Meclis tatile girmeden yeni yasayı göreceğiz. İktidarı ve muhalefetiyle sorun alanı olarak görülen sokak hayvanları meselesinde irademiz tamdır."

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