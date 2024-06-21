Büyükşehirde ekmeğe 4 ayda 2. zam. Bugün ekmek alacaklar şok geçirmeyin

Konya Fırıncılar Odası ekmeğe yüzde 27 zam yaptı. 200 gram ekmek 9 liradan satılmaya başlandı. Böylece 2024 yılının ilk 6 ayında ekmeğe toplamda iki kez zam yapılmış oldu.

Zamlara isyan eden bir vatandaş "200 gram ekmek 9 TL oldu. Bir günde 10 ekmek giren evler var. Günde 90 TL yapıyor. Bu kuru ekmek parası. İçine ne koyarsanız koyun artık. O da bütçenize kalmış. Geçim çok zorlaştı. Tok gerçekten açın halinden anlamıyor" diye konuştu.

Seçim zamanında kapılarının gün aşırı çaldığını söyleyen emekli vatandaş "Seçim bitti. İstediklerini alanlar geçim derdine düşen bizlerin kapısını bir kere bile çalmadı. Yanlarına gittiğimizde orada olduğunu bildiğimiz halde 'Yok' dedirtiyorlar. Vefa İstanbul'daki semtin adıymış haberimiz yokmuş" dedi.

Bayramı cebinde 5 kuruşsuz geçirdiğini söyleyen bir başka emekli ise "İnanın torunuma kesme şeker verdim. Ben çocukken bunu yerdim diyerek onu kandırdım. Diyemedim çocuğa cebimde sana sakız alacak kadar bile param yok diye. Öldüğüm an kurtuluşum olacak: Sigarayı da zamlardan dolayı bıraktım. Sıra teker teker gıda ürünlerine geldi" diye konuştu.

Paranın adı olduğunu söyleyen asgari ücretle çalışan bir vatandaş "Ayda 17 bin TL kazanıyorum. Kira mı ödeyeceğim yoksa karnımı doyurup, faturalarımı ödeyeceğim inanın bilemiyorum. 200 TL'nin adı var ama alım gücü yok. 2 ekmek, su alıyorsun ya. Yani parayı bozduruyorsun ya. Para bitiyor" dedi.