Büyükşehirde ekmeğin fiyatı 5 TL'ye düşürüldü

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 31 Mart yerel seçimlerin ardından Halk Ekmek'te fiyat indirimi gerçekleştirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Halk Ekmek Fabrikası tarafından 7 TL’den satışa sunulan ekmeği 16 Nisan Salı gününden itibaren 5 TL'den satılacak.

"BU ZOR GÜNLERİ BERABER ATLATACAĞIZ"

Konuyla ilgili konuşan Başkan Tugay, “Günlük olarak üretilecek 120 bin ekmek, yarın sabahın ilk sevkiyatlarıyla kentimizin 93 noktasında faaliyet gösteren büfelerimizde 5 TL olarak satışa sunulacak. Bu zor günleri beraber atlatacağız” dedi.

“Ülkemizde yaşanan ekonomik zorluklar alım gücünü azalttı ve vatandaşlarımızı maddi olarak sıkıntıya düşürdü" diyen Tugay, şunları kaydetti:

"Bu zorlukları bir nebze olsun azaltarak bütçeleri rahatlatmak ve sofraların vazgeçilmezi ekmeği almakta zorlanan vatandaşımıza kolaylık sağlamak üzere Halk Ekmek’te fiyatları geri çektik. Bu zor günleri beraber atlatacak, her konuda halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz”