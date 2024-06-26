Büyükşehirde sıcak hava düzenlemesi. Durumunu belgeleyen çalıştırılmayacak

Düzenleme: Gülsüm Alpkıray
Büyükşehirde sıcak hava düzenlemesi. Durumunu belgeleyen çalıştırılmayacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), aşırı sıcaklar nedeniyle personel çalışma koşullarında düzenlemeye gittiğini duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, başkentte etkisini gösteren aşırı sıcaklıklar nedeniyle personelin çalışma koşullarına yönelik bazı önlemler alınacak.

ÇALIŞMA KOŞULLARINDA YENİ DÜZENLEMELER

Yapılan açıklamaya göre, aşırı sıcak ortamlarda çalışan personelin zorunlu ve acil durumlar haricinde daha serin saatlerde çalışmasına olanak sağlanacak. Hamile veya emziren kadın çalışanlar ile kronik hastalığı bulunan personel, bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla çalıştırılmayacak.

YAVAŞ'TAN ÖZEL TALİMAT

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla yayımlanan genelge doğrultusunda, yoğun fiziksel aktivite gerektiren işlerde ve açık alanlarda çalışan personelin iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışma şartları yeniden düzenlenecek.

Genelgede, aşırı sıcakların çalışma performansını düşürebileceği, dikkat dağınıklığı, halsizlik ve baş ağrısı gibi semptomlara yol açarak iş kazası riskini artırabileceği belirtilmiştir. Bu nedenle, personelin aşırı sıcaklardan kaynaklı sağlık sorunları yaşamaması için gerekli önlemlerin alınması istenmiştir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Çalışanlar sık sık su içmeye teşvik edilecek ve kapalı ortamlarda çalışan personelin klimadan kaynaklı rahatsızlık yaşamaması için ek önlemler alınacak. Bu kapsamda, personelin sağlık ve güvenliğinin korunması için bir dizi tedbir uygulanacak.

ABB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Personel Çalışma Şartlarında Düzenleme Başkentimizde etkisini gösteren aşırı sıcak havalar nedeniyle, personelimizin sağlığını ve iş güvenliğini korumak amacıyla çalışma koşullarında düzenlemeler yaptık.

Çalışma Saatleri: Aşırı sıcak ortamlarda çalışan personelimiz, zorunlu ve acil durumlar hariç daha serin saatlerde çalışabilecek.

Özel Durumlar: Hamile ve emziren kadınlar ile kronik hastalığı bulunan personelimiz, bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla zorunlu haller dışında sıcak saatlerde çalıştırılmayacak.

Sağlık ve Güvenlik: Çalışanlarımızın düzenli dinlenme ve serinleme fırsatları olacak, sık sık su içmeleri teşvik edilecek ve kapalı ortamda klimaların doğru kullanımı için önlemler alınacaktır."

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