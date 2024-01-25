Buyur burdan yak! Erman Toroğlu: Penaltı doğru. Ahmet Çakar: Ben vermem

Fenerbahçe, Başakşehir'i uzatma dakikalarındaki penaltı golüyle yendi.

Penaltı tartışmalara yol açtı. Doğru karar olduğunu söyleyen de vardı, yanlış olduğunu söyleyen de.

Peki Türkiye'nin en ünlü iki hakem otoritesi ne dedi?

Onlar da zıt görüşler öne sürdü. Sabah gazetesinde yazan Erman Toroğlu'na göre karar doğru. Ahmet Çakar'a göre ise yanlış.

Toroğlu, şu yorumu yaptı:

"Bir şut pozisyonunda Başakşehirli oyuncu gereksiz yere dirseğini açtı. Sen orada kolunu kapat, çarpsın. Hakem veremez. Sen kolunu açıp hamle yaparsan çalar penaltıyı. Bence doğru bir penaltı."

Ahmet Çakar'ın görüşü ise şöyle:

"Bir penaltı… 'İçeride mi-dışarıda mı' tartışması yapılabilir. Bence içeride ama penaltı mı değil mi, çok tartışılır. Her ne kadar Başakşehirli oyuncu dirseğini kaldırarak hacmini genişletmeye çalışsa da vurulan top, sağ pazusuna ve dirseğine geliyor. Ben olsam penaltıyı verir miyim diye düşündüm, vermem. Aynı penaltıyı Başakşehir yakalasa, son dakikada hakem verir miydi? Yüzde 100 eminim vermez ya da veremezdi."