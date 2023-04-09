Buz gezegeni ilk kez görüntülendi. Hiç bu kadar net olmamıştı

Editör: Hamza Özalkuş

NASA'nın görev aracı James Webb Uzay Teleskobu, Uranüs gezegeninin şimdiye kadarki en net fotoğrafını çekti.

Fotoğraf, NASA'nın hesabından 'Sadece 1980'lerdeki Voyager 2 ve Keck (uyarlanabilir optiklerle) daha önce gezegenin halkalarını görüntülemişti ve hiç bu kadar net olmamıştı. NASA atmosferik özellikleri ve 13 halkasının 11'ini vurguladı' mesajıyla paylaşıldı.

Bahsi edilen fotoğrafta, gezegenin eşsiz atmosferik özelliklerini ve bilinen 13 halkanın 11'i gösterilmektedir.

Beyaz alan, gezegenin tamamen buzla kaplı bölümü olarak tanımlandı.

Bu alan da tarihte ilk kez James Webb sayesinde bu kadar net bir şekilde görüntülendi.