Buz gibi havada balık avı

Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 15 derecelere kadar düştüğü Diyadin'de birçok akarsu, dere ve gölün yüzeyi buz tuttu. İlçe merkezinde bulunan Murat Kanyonu yüzeyi dondurucu soğuklar nedeniyle kısmen buz tuttu.

Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 15 derecelere kadar düştüğü ilçede birçok akarsu, dere ve göl gibi buz tabakalarıyla kaplandı.

​​​​​​​

Zorlu kış şartlarına rağmen balık avlayan mahalleli, buz tabakalarını küreklerle kırıp, ağlarını çıkartmaya çalışırken, donmayan bölgelerde de suya girerek balık avlıyor.

​​​​​​​

Kışın balık lezzetli olduğu için yaptığını söyleyen vatandaşlar, "Murat Kanyonun balıkları çok lezzetli. Kışın sofraların vazgeçilmez lezzetleri buradaki balıklar.

​​​​​​​

Ben de her kış mevsimi olduğu gibi, bu yıl da geldiğimde buzları kırarak balık avlıyorum. Çok zor oluyor. Ama değiyor. Günde ortalama 5 kiloya yakın balık avlıyorum. Ailemle birlikte pişirip yiyoruz. Zaman zaman komşularıma da ikram ediyoruz" dedi.