Buz gibi havada balık avı

Kaynak: İHA
Buz gibi havada balık avı

Ağrı'da yüzeyi buz tutmuş Murat Kanyonu'nda balıkçılar buz gibi havaya rağmen balık avlamaya devam ediyorlar.

Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 15 derecelere kadar düştüğü Diyadin'de birçok akarsu, dere ve gölün yüzeyi buz tuttu. İlçe merkezinde bulunan Murat Kanyonu yüzeyi dondurucu soğuklar nedeniyle kısmen buz tuttu.

aw377539-02.jpg

Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 15 derecelere kadar düştüğü ilçede birçok akarsu, dere ve göl gibi buz tabakalarıyla kaplandı.

aw377539-03.jpg​​​​​​​

Zorlu kış şartlarına rağmen balık avlayan mahalleli, buz tabakalarını küreklerle kırıp, ağlarını çıkartmaya çalışırken, donmayan bölgelerde de suya girerek balık avlıyor.

aw377539-04.jpg​​​​​​​

Kışın balık lezzetli olduğu için yaptığını söyleyen vatandaşlar, "Murat Kanyonun balıkları çok lezzetli. Kışın sofraların vazgeçilmez lezzetleri buradaki balıklar.

aw377539-05.jpg​​​​​​​

Ben de her kış mevsimi olduğu gibi, bu yıl da geldiğimde buzları kırarak balık avlıyorum. Çok zor oluyor. Ama değiyor. Günde ortalama 5 kiloya yakın balık avlıyorum. Ailemle birlikte pişirip yiyoruz. Zaman zaman komşularıma da ikram ediyoruz" dedi.

aw377539-01.jpg

Son Haberler
Sessiz sedasız ayrıldı: 13 yıllık evlilik tek celsede sona erdi
Sessiz sedasız ayrıldı: 13 yıllık evlilik tek celsede sona erdi
Buz gibi havada balık avı
Buz gibi havada balık avı
Göztepe, Romulo için son sözünü söyledi: Devre arasında satacaklar mı?
Göztepe, Romulo için son sözünü söyledi: Devre arasında satacaklar mı?
Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanmıştı! PKK şüphelisi tutuklandı
Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanmıştı! PKK şüphelisi tutuklandı
Festivale gidenleri taşıyan tur midibüsü devrildi; 23 yaralı
Festivale gidenleri taşıyan tur midibüsü devrildi; 23 yaralı