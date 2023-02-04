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Buz gibi havada soyunup güreş tuttular

Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde yapılan şenliklerde eksi 7 derece kar üzerinde güreş tutan sporcular adeta soğuk havaya meydan okudu. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ise kızağa bindi. 

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 15:48
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Buz gibi havada soyunup güreş tuttular

Buz gibi havada soyunup güreş tuttular
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İHA'nın haberine göre, Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde 8.’ncisi düzenlenen kar şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu. Bin 600 rakımlı Saman Dağı'nın eteklerindeki kayak merkezinde yapılan şenliklere 7’den 70’e kayak sevenler yoğun ilgi gösterdi. 

Şenliklerin açılış programının ardından karda güreş yapıldı. Eksi 7 derecede güreşen sporcuları vatandaşlar ilgi ile izledi. Sporcular güreşe başladıktan sonra soğuğu hissetmediğini kaydetti. 

Karda güreş tutan sporculardan Mehmet Sarı, kar yağışı altında yapılan güreşlerin popüler olmaya başladığını ifade ederek, “Kar üzerinde ilk etapta güreşirken soğuğu hissediyorsunuz ama güreş yaparak ısındıkça hissetmemeye başlıyor” dedi.

VALİ KIZAĞA BİNDİ

Kendi yaptığı kızakla kayak yapan Sabri Kılınç (70) yaşadığı heyecanı ifade ederek, “Kendi kayağımı kendim yapıyorum, marangozum. Şenliklerde kızak yapmaya geldi. Çocukluğumdan beri kayak yaptığım için bu yaşımda kayak yapmak benim için tehlikeli değil” diye konuştu.

Kızakla kayak yapan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ise kente kar yağışının bereketi ile geldiğini insanların şenliklerde eğlendiğini ifade ederek, “Turizm faaliyetleri içinde kayak turizmi önemli yer taşıyor. Bulunduğumuz bölgede kayak turizmi açısından önemli bir yer. Bu bölgeyi geliştirerek cazibe merkezi haline getirmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

 

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