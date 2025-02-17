Buz gibi havalarda suya girme şovu sağlıklı mı? İşin uzmanları anlatıyor

Buzlu suya girmenin bazı sağlık faydaları olduğu bilinmekte. Soğuk su terapisi olarak da bilinen bu yöntem, sporcular ve sağlık arayışında olan bireyler tarafından tercih edilmekte.

Harvard Üniversitesi'nden Prof. Dr. Emily Johnson, "Soğuk su terapisi, kas ağrılarını hafifletmek, kan dolaşımını artırmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek gibi çeşitli faydalar sunar. Soğuk su, vücuttaki iltihaplanmayı azaltarak kasların daha hızlı toparlanmasına yardımcı olabilir" dedi.

Soğuk suya maruz kalmak, vücudun stres tepkisini artırabilir ve bu da uzun vadede bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olabilir.

Stanford Üniversitesi'nden Prof. Dr. Michael Lee, "Soğuk su terapisi, vücudun stres hormonlarını dengeleyerek zihinsel dayanıklılığı artırabilir ve depresyon belirtilerini azaltabilir. Soğuk su, endorfin salınımını artırarak ruh halini iyileştirir" şeklinde açıklamada bulundu.

Buzlu suya girmenin sağlık açısından bazı riskleri de bulunmaktadır. Özellikle kalp sağlığı açısından dikkatli olunması gerekmekte.

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Demet Erciyes, "Aniden soğuk suya maruz kalmak, kalpte şok etkisi yaratabilir ve son derece zararlı olabilir. Soğuk su, vücuttaki damarlarda büzülme ve daralmaya neden olarak kan basıncını ve kalp atım sayısını artırır. Bu durum, kalp krizi ve felç riskini artırabilir" dedi.

Soğuk havanın bir başka etkisi de kanın pıhtılaşma özelliğini artırması.

Massachusetts Institute of Technology (MIT) 'den Dr. Jane Smith, "Soğuk suya maruz kalmak, kandaki pıhtılaşma faktörlerini artırarak dolaşımın yavaşlamasına ve pıhtılaşmaların daha kolay oluşmasına neden olabilir. Bu durum, felç ve ani ölüm riskini artırabilir" şeklinde açıklamada bulundu.

Bilimsel araştırmalar, buzlu suya girmenin sağlık üzerindeki etkilerini daha ayrıntılı bir şekilde ortaya koydu.

2017 yılında yapılan bir araştırma, soğuk su terapisi uygulayan sporcuların kas ağrılarının azaldığını ve toparlanma sürelerinin kısaldığını gösterdi.

Yale Üniversitesi'nden Dr. Robert Brown, "Soğuk su terapisi, sporcuların kas ağrılarını hafifletmek ve toparlanma sürelerini kısaltmak için etkili bir yöntemdir. Ancak, bu yöntemin kalp sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri göz ardı edilmemelidir" dedi.

Buzlu suya girme şovları, bazı sağlık faydaları sunmakla birlikte, ciddi sağlık riskleri de taşımakta. Özellikle kalp sağlığı açısından dikkatli olunması gerekmektedir. Soğuk su terapisi uygulamadan önce bir doktora danışmak önemli.

California Institute of Technology (Caltech) 'ten Dr. Anuradha Raman, "Soğuk su terapisi uygulamadan önce mutlaka bir doktora danışılmalı ve sağlık durumu değerlendirilmelidir. Bu tür aktiviteler, sağlık sorunları olan bireyler için riskli olabilir dedi.