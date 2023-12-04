Buz gibi memleketin hava yolu şirketinden sımsıcak satın alma

ABD'li hava yolu şirketi Alaska Air, merkezi Honolulu'da bulunan Hawaiian Havayollarını satın almak için, borçlar dahil, 1,9 milyar dolar karşılığında şirketle anlaşmaya vardığını duyurdu.

KAYNAK: AA
Buz gibi memleketin hava yolu şirketinden sımsıcak satın alma

Amerikanın en soğuk eyaletinin hava yolu şirketi Alaska Air'in en sıcak bölgesi Hawaii'nin hava yolu şirketini borçlarıyla birlikte satın aldı. Alaska Air'in resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Hawaiian Havayollarının 900 milyon dolarlık borcu dahil olmak üzere, şirkete 1,9 milyar dolar ödeme yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, birleşecek iki şirketin kendi isimleriyle hizmete devam edeceği ve toplamda 138 ayrı destinasyona uçuş sağlayacak bir güce ulaşacakları belirtildi.

Hawaiian Havayollarının Honolulu merkezli olarak uçuşlarını sürdüreceği kaydedilen açıklamada, Hawaii'nin bir cazibe merkezi olarak büyümeye devam edeceği vurgulandı.

Anlaşmanın, her iki ABD'li havayolu şirketinin yönetim kurulları ile Hawaiian Holding'in hissedarları tarafından onaylanmasından sonra tam birleşmenin 12-18 ay sürecinde tamamlanacağı aktarıldı.

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