Buz tutan gölette testereyle balık avladılar

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Söğütlü Beldesi'nde bulunan Emek Yaylası'ndaki gölet, dondurucu soğuklar sebebiyle yaklaşık 50 santimetre kalınlığında buzla kaplandı. Doğaseverler, gölette balık avlamak için motorlu testereyle buzları keserek Eskimo usulü bir yöntem denedi.

Buzların üzerine kamp kuran Mücahit Sezgin ve arkadaşları, gölette açtıkları deliklerden ağlarını bıraktı. Uzun bir bekleyişin ardından kilolarca balık yakalamayı başaran grup, bu yöntemle ilk kez balık avlamanın keyfini çıkardı.