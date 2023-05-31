Buzdolabı taşımak için bina kapısını söktüler, geri takmadan gittiler

Ankara’nın Sincan ilçesinde buzdolabı taşıyan kişiler binanın kapısını söktüler ancak kapıyı geri takmadan gittiler.

Buzdolabı taşımak için bina kapısını söktüler, geri takmadan gittiler

(İHA) Olay Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi Kartal Sokak üzerinde bulunan 49 numaralı binada meydana geldi. Akşam saatlerinde binadaki dairelerden birinin buzdolabını getiren çalışanlar buzdolabını bina kapısından geçiremeyince bina kapısını yerinden söktüler.

Buzdolabı teslimatını yapan çalışanlar binadan çıkarken söktükleri kapıyı yerine takmadılar.

"BİR ÇOCUĞUN ÜSTÜNE DÜŞTÜĞÜ ZAMAN SORUMLULUĞU KİM ALACAK?"

Binada daire sahiplerinden olan Metin Altuntaş bina kapısını göremeyince şaşırdığını belirterek, “Daireme tadilata geldiğimde binanın kapısının sökülmüş olduğunu gördüm. Kimin söktüğünü araştırdığım zaman bir firmanın buzdolabı getirip binanın kapısını takmadığını öğrendim.

Kapı şu an boşta ve herhangi bir çocuğun üstüne düştüğü zaman bunun sorumluluğunu kim alacak? Firmaların daha çok dikkat etmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

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