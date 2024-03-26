Buzdolabı temizliğiyle ilgili 3 püf nokta ortaya çıktı

Buzdolabınız, ara sıra bozulan ve dağılan gıdalar yüzünden kötü kokular yayabilir.
Bu durumu önlemek ve buzdolabınızı en etkili şekilde temizlemek için size birkaç ipucu sunuyoruz…
Buzdolabı içi temizliği:
- Bir kova yarısına kadar su ile doldurun.
- İçine 2 yemek kaşığı karbonat ya da 4 yemek kaşığı sirke ekleyin ve karıştırın.
- Hazırladığınız bu çözeltiyle buzdolabının iç yüzeylerini silin.
Dondurucu temizliği:
Bir sprey şişesine 1 yemek kaşığı karbonat ve 1 yemek kaşığı sirke koyup iyice çalkalayın.
- Bu solüsyonu dondurucunun içine püskürtün ve bir sünger yardımıyla temizleyin.
Buzdolabı lastik temizliği:
- Buzdolabının kapak lastikleri, zamanla kir ve leke biriktirebilir.
- Bu lekelerden arındırmak için, bir diş fırçasını ıslatın ve üzerine karbonat serpin.
- Sonra, bu karışımı diş fırçası ile lastiklere uygulayarak temizleyin.
Bu yöntemlerle buzdolabınızı temiz tutabilir ve kötü kokuları engelleyebilirsiniz.