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Buzdolabıyla ile ilgili korkutan gerçek ortaya çıktı

Buzdolabı içerisinde yaklaşık 1,8 milyon bakterinin barındığının ortaya çıkması korkuttu.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 09:29
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Buzdolabıyla ile ilgili korkutan gerçek ortaya çıktı

Buzdolabıyla ile ilgili korkutan gerçek ortaya çıktı
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Halk TV’nin haberine göre; Buzdolabınızın evinizdeki en temiz nokta olduğunu düşünüyorsanız yanılıyor olabilirsiniz. Yapılan son araştırmalar, buzdolapları içerisinde 1,8 milyon bakteri barındığını ortaya koydu.

İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYORLAR

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Funda Timurkaynak ise buzdolabında bulunan çiğ et, tavuk ve balığın yapıları gereği hayvanlarda bulunan mikroorganizmaları taşıdığını dile getirdi.

Timurkaynak, “Hayvan bağırsaklarında bulunan bakteriler, ağız yoluyla alındıklarında insanda ishale neden olabilir. En sık Salmonella türleri kamplibobakter ve Shigella, insan sağlığını tehdit eder” sözlerini kullandı.

BAKTERİLERİN ÇOĞU YIKANMAMIŞ SEBZELERDEN

Buzdolaplarında gelişen bakterilerin çoğu yıkanmamış sebzelerden ve çapraz kontaminasyondan kaynaklanıyor. Bu nedenle ABD Tarım Bakanlığı (USDA), yiyeceklerin bakteri üremesini önlemek için hava geçirmez kaplara yerleştirilmesi ve üst raflarda tutulması gerektiğini belirtiyor. Bakanlık yumurtaların dolabın kapısında değil de karton kutusunda rafta saklanması konusunda da uyardı.

Konuyla ilgili olarak Hürriyet gazetesine konuşan Gıda Mühendisi Ebru Akdağ, mikroorganizmaların nemli ve uygun sıcaklıklardaki ortamlarda besinlerin üzerinde hızla çoğaldığına dikkat çekerek şunları belirtti:

“Buzdolabının doğru sıcaklıkta olması bunları yok etmez, sadece gelişimlerini yavaşlatır veya durdurur. Dolayısıyla buzdolabını açtığınızda etraftan gelen mikroorganizmalara ek olarak buzdolabındaki başta çiğ hayvansal ürünler ve meyve sebze olmak üzere, gıdalardaki mikroorganizmalar zamanla yayılır”

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