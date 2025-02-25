Buzlu yolda takla atan araçta 2 kişi sıkıştı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Buzlu yolda takla atan araçta 2 kişi sıkıştı

Düzce'de D-100 Karayolu'nda buzlanan yolda takla atan otomobildeki 2 kişi araçta sıkışarak yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, saat 23.30 sularındaD-100 Karayolu'nun Hacıkadirler köyü yakınlarında meydana geldi. İstanbul yönüne giden Adem Pekdemir idaresindeki 06 BTC 004 plakalı otomobil, gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak yan yola uçup takla attı.

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Kazada, sürücü Adem Pekdemir ile Şevval Ünaldı araç içinde sıkıştı. Yaralılar, itfaiye erlerinin yoğun çalışması sonrası sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılar Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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