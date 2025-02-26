Buzlu zeminde düşüp hayatını kaybetti! O anlar anbean kaydedildi

Düzenleme: Kaynak: İHA

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde buzlu yolda yürüyen 97 yaşındaki Ahmet Gedik, dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün ilçenin Çay Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kar ve buzun üzerinde yaya olarak yürüyen 97 yaşındaki Ahmet Gedik, dengesini kaybederek yere düştü. Gedik, düşmenin şokuyla bir süre kendini toparlamaya çalıştı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yere düşen yaşlı adama ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaşlı adamın yapılan tüm müdahalelere rağmen beyin travması sonucu hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Hayatını kaybeden Ahmet Gedik'ten geriye düşme anlarının yer aldığı olay, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Buzlu zeminde düşüp hayatını kaybetti! O anlar anbean kaydedildi

Buzlu zeminde düşüp hayatını kaybetti! O anlar anbean kaydedildi

Buzlu zeminde düşüp hayatını kaybetti! O anlar anbean kaydedildi

Buzlu zeminde düşüp hayatını kaybetti! O anlar anbean kaydedildi

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