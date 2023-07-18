Buzul çukurundan mucize kurtuluş. İlk mesajı ne oldu

Hakkari'deki Cilo Buzulları bölgesinde iki gün önce buzulların kırılması sonucu düştüğü çukurdan yaralı olarak kurtarılan Gülay Avcu, tedavi gördüğü hastanede yaptığı paylaşımla yaşananları anlattı.

KAYNAK: İHA
Buzul çukurundan mucize kurtuluş. İlk mesajı ne oldu

Cilo Buzulları bölgesinde kırılan buzulların oluşturduğu çukura düşen 4 kişiden 2'si ilk gün sağ kurtarılmış, kaybolan Hakime Koç (İstanbul) ve Mehmet Aydın’ın (Şırnak) bulunması için de arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülmüştü. Bugün de sabahın erken saatlerinde Şırnaklı coğrafya öğretmeni Mehmet Aydın ile Adalet Bakanlığında memur olarak çalışan Hakime Koç için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

İstanbul, Sakarya ve Bursa'dan gelen mağara, dağcı ve buzul tırmanışçı ekiplerin de katıldığı çalışmalar sonucunda Hakime Koç’un cansız bedenine ulaşıldı.

“20 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜK”

Eşiyle birlikte kurtarıldıktan sonra Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde tedavi altına alınan Gülay Avcu, iki gün sonra kendine geldi. Tedavisine devam edilen Avcu, sosyal medyada yaşadıklarına ilişkin bir paylaşım yaptı.

Eşi Kemal Avcu, arkadaşları Hakime Koç ve Mehmet Aydın ile birlikte bir uçurumdan düştüklerini anlatan Avcu, “16 Temmuz tarihinde Hakkâri Cilo Dağı Cennet-Cehennem buzullarını görmek için 20 kişilik gezi turuna katılmıştık. Buzulun erimesi sonucu ben, eşim ve gruptaki 2 arkadaşla beraber 20 metre yükseklikten düştük. Ben ve Kemal kendi çabalarımızla hayatta kalma mücadelesi verdik. 2 saat sonra yardım ekipleri gelip beni ve Kemal'i çıkardılar. Diğer 2 arkadaştan hala haber alınamadı. Telefonum çukurda kaldı, ararsanız ulaşamazsınız. Bir süre içerik paylaşamayacağım. Dualarınıza ihtiyacım var. Sevgiler Gülay” paylaşımında bulundu.

aw937705-03.jpg

aw937705-02.jpg

aw937705-04.jpg

aw937705-01.jpg

aw937705-05.jpg

Öne Çıkanlar
Altın bugün ne kadar? 18 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 18 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Erdoğan’la Körfez Turu’na çıkan iktidarın göz bebeği olan Fulya Öztürk umreye gitti
Erdoğan’la Körfez Turu’na çıkan iktidarın göz bebeği olan Fulya Öztürk umreye gitti
46 bin TL'lik hesabı dolar zanneden turist hesabın TL olduğunu öğrenince güle oynaya ödedi
46 bin TL'lik hesabı dolar zanneden turist hesabın TL olduğunu öğrenince güle oynaya ödedi
Euro ve dolar bugün kaç lira? 18 Temmuz döviz kuru ne kadar kaç TL?
Euro ve dolar bugün kaç lira? 18 Temmuz döviz kuru ne kadar kaç TL?
Fiat'tan otomobillere 2 haftada ikinci zam
Fiat'tan otomobillere 2 haftada ikinci zam
Şenol Güneş istifa mı edecek? Gürel Yurttaş açıkladı
Şenol Güneş istifa mı edecek? Gürel Yurttaş açıkladı
Son Haberler
Uzmanından ailelere çocuk ve havuz uyarısı Sağlık
Uzmanından ailelere çocuk ve havuz uyarısı
Pakistan'da hükümet istifa edecek Dünya
Pakistan'da hükümet istifa edecek
Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu'nun ayrılık nedeni ortaya çıktı Magazin
Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu'nun ayrılık nedeni ortaya çıktı
Ryan Kent Fenerbahçe'deki hedefini açıkladı Spor
Ryan Kent Fenerbahçe'deki hedefini açıkladı
Bostancı’da otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti. Kaza değil resmen cinayet Güncel
Bostancı’da otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti. Kaza değil resmen cinayet
Kamyonetin kasasını açan polisler şok oldu. Saya saya bitiremedi Güncel
Kamyonetin kasasını açan polisler şok oldu. Saya saya bitiremedi
Kök maaş nedir? Kök maaş nasıl hesaplanır? Keşfet
Kök maaş nedir? Kök maaş nasıl hesaplanır?