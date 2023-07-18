Buzul çukurundan mucize kurtuluş. İlk mesajı ne oldu

Cilo Buzulları bölgesinde kırılan buzulların oluşturduğu çukura düşen 4 kişiden 2'si ilk gün sağ kurtarılmış, kaybolan Hakime Koç (İstanbul) ve Mehmet Aydın’ın (Şırnak) bulunması için de arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülmüştü. Bugün de sabahın erken saatlerinde Şırnaklı coğrafya öğretmeni Mehmet Aydın ile Adalet Bakanlığında memur olarak çalışan Hakime Koç için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

İstanbul, Sakarya ve Bursa'dan gelen mağara, dağcı ve buzul tırmanışçı ekiplerin de katıldığı çalışmalar sonucunda Hakime Koç’un cansız bedenine ulaşıldı.

“20 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜK”

Eşiyle birlikte kurtarıldıktan sonra Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde tedavi altına alınan Gülay Avcu, iki gün sonra kendine geldi. Tedavisine devam edilen Avcu, sosyal medyada yaşadıklarına ilişkin bir paylaşım yaptı.

Eşi Kemal Avcu, arkadaşları Hakime Koç ve Mehmet Aydın ile birlikte bir uçurumdan düştüklerini anlatan Avcu, “16 Temmuz tarihinde Hakkâri Cilo Dağı Cennet-Cehennem buzullarını görmek için 20 kişilik gezi turuna katılmıştık. Buzulun erimesi sonucu ben, eşim ve gruptaki 2 arkadaşla beraber 20 metre yükseklikten düştük. Ben ve Kemal kendi çabalarımızla hayatta kalma mücadelesi verdik. 2 saat sonra yardım ekipleri gelip beni ve Kemal'i çıkardılar. Diğer 2 arkadaştan hala haber alınamadı. Telefonum çukurda kaldı, ararsanız ulaşamazsınız. Bir süre içerik paylaşamayacağım. Dualarınıza ihtiyacım var. Sevgiler Gülay” paylaşımında bulundu.