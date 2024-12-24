BYD fabrikasındaki 163 işçi kurtarıldı

Brezilya’nın Bahia eyaletindeki BYD’ye ait bir fabrika inşaatında, kölelik benzeri koşullarda çalıştırılan 163 Çinli işçi, yetkililer tarafından tespit edildi. İşçilerin Çin'de başka bir firma tarafından işe alındığı ve yasadışı yollarla Brezilya'ya getirildiği açıklandı. İşçilerin haftanın yedi günü, yasal sınırların üzerinde saatlerle çalıştırıldığı ve barınma koşullarının insanlık dışı olduğu bildirildi.

Yetkililer, işçilerin konakladıkları yerlerden çıkmak için izin almak zorunda kaldığını ve en az 107 işçinin pasaportlarına el konulduğunu belirtti. Çalışma müfettişi Liane Durao, “Bu işçilerin çalıştığı ortamda minimum güvenlik şartlarının bile sağlanmadığını tespit ettik” dedi.

BYD SORUŞTURMA ALTINDA

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD’nin konuya dair henüz bir açıklama yapmadığı ifade edildi. Yetkililer, işçileri işe alan firmaların isimlerini açıklamazken, olaya karışan tarafların detaylı bir soruşturmadan geçirileceğini belirtti.

Brezilya’da “kölelik benzeri koşullar” ifadesi, zorla çalıştırmanın yanı sıra borç bağımlılığı, kötü çalışma ve barınma koşulları, sağlığa zararlı uzun çalışma saatleri ve insan onurunu ihlal eden her türlü çalışma biçimini kapsıyor.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İşçilerin kurtarılması için başlatılan operasyonun halen devam ettiği açıklandı. Henüz ceza kesilmediği belirtilirken, işçilerin durumunun daha fazla inceleneceği vurgulandı. Çalışma ve insan hakları kuruluşları, bu tür olayların önlenmesi için daha sıkı denetimlerin yapılması gerektiğini ifade etti.

BYD fabrikasında yaşanan bu olay, uluslararası iş gücü transferindeki sorunlara ve küresel çapta işçi haklarının korunması konusundaki eksikliklere yeniden dikkat çekti.