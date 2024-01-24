BYD şarj edilebilir Hibrit BYD SEAL’yu Avrupa’dan önce Türkiye’de satışa sunacak

Haber: Ercan KARACA

Avrupa’da ilk kez Türkiye’de satışa sunulacak olan şarj edilebilir hibrit BYD SEAL U DM-i, ismini “Akıllı Çift Motor/Dual Motor-intelligent” teknolojisinden aldı.

Yüksek performansı, konforlu sürüşü ve rahat kullanımıyla birlikte yüzde 100 elektrikli dünyasını geleneksel dünyayla bir araya getiren BYD SEAL U DM-i, dört silindirli 72kW’lık 1.5 litrelik benzinli motoru, 145 kW’lık elektrikli motorla buluşturacak.

BYD SEAL U DM-i, hibrit motorunu ise otomatik şanzımanla eşleştirecek. 18.3 kWsa Blade Batarya’ya sahip olan BYD SEAL U DM-i, şarj edildiğinde WLTP ölçümlerine göre ortalama 80 kilometrelik elektrikli menzili sunacak. Bu menzil şehir içerisinde 110 kilometreye kadar çıkacak.

Aracın kombine olarak menzilinin 1080 kilometre olması, şarj edilebilir hibrit BYD SEAL U modelini gerçek ve konforlu bir uzun yol otomobili yaparken bataryası, 18 kW DC hızlı şarjı destekliyor olması rakiplerinden ayrışmasını sağlayacak.

Yeni model, dinamik performansıyla da dikkat çekti. 0-100 km/s hızlanmasını 9.1 saniyede tamamlayan araç, 170 km/s maksimum hıza çıkabilmektedir. Ayrıca BYD SEAL U DM-i aracı, WLTP normlarında 0.9 lt/100 km tüketim ortalamasıyla da dikkat çekti.

DİNAMİKLİĞİ DETAYLARIYLA BİLE YANSITIYOR

BYD SEAL Sedan ve BYD DOLPHIN gibi markanın 'Okyanus Estetiği' tasarım dilini taşıyan SUV BYD SEAL U, her açıdan dikkat çekici ve dinamik olduğu için dikkat çekti.

Yeni model, akıcı çizgilere sahip X şeklinde ön kısmı ile ilk bakışta farklı olduğunu belli etti. Aracın ön tamponuna ve kaputuna estetik bir şekilde yerleştirilen U şekilli farlar, markanın tasarım kimliğini yansıtmaktadır.

PREMİUM KOKPİT DENEYİMİ

BYD SEAL U, kabinin modern ve zarif bir tasarım sunmaktadır. Aracın içerisinde şık detaylar, yüksek kaliteli malzemeler ve renkli ambiyans aydınlatmaları dikkat çekti. Okyanustan ilham alan tasarım temasına uygun olarak kristal vites kontrolü dikkat çekerken araç içerisinde birçok noktada vegan deriye yer verdi.