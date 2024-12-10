BYD, Sealion 7 modeliyle devlere meydan okuyor

Çin merkezli BYD, Sealion 7 elektrikli SUV modeliyle Avrupa’da lüks segment araçlara güçlü bir alternatif sunuyor. Araç, ilk olarak Mayıs 2024’te Çin’de yaklaşık 26 bin dolar fiyatıyla satışa sunuldu. Ardından 2024 Paris Otomobil Fuarı’nda tanıtılan Sealion 7, Avrupa yollarında dikkatleri üzerine çekti. Kasım ayında Almanya ve Norveç’te piyasaya çıkan araç, BYD’nin Macaristan’daki yeni üretim tesisinde üretiliyor. Şirket, yakın zamanda modelin diğer Avrupa ülkelerinde de satışa çıkacağını duyurdu.

PERFORMANS VE TEKNOLOJİ ALANINDA YENİLİKLER

BYD Sealion 7, Porsche Macan Electric ve Tesla Model Y gibi lüks modellerle rekabet ediyor. Araç, temel Comfort donanımında tek elektrik motoruyla 0-100 km/s hızlanmasını 6.7 saniyede tamamlarken, üst seviye Excellence AWD modelinde bu süre 4.5 saniyeye iniyor. Sealion 7’nin bataryasında kullanılan Blade teknolojisi, lityum demir fosfat yapısıyla kobalt içermiyor. Bu sayede batarya, dayanıklılık ve çevresel koşullara direnç konusunda rakiplerinden bir adım önde.

Model, e-Platform 3.0 üzerinde tasarlanmış olup, DiPilot 100 ADAS güvenlik sistemiyle donatıldı. 15.6 inç dönebilen dokunmatik ekran ve 10.25 inç sürücü ekranı gibi iç mekan özellikleri, kullanıcı deneyimini artırıyor. Üst seviye Excellence AWD modeli 500 kilometreye kadar menzil sunarken, rakip modeller arasında uygun fiyatıyla öne çıkıyor.

ÇİNLİ ÜRETİCİNİN AVRUPA’DAKİ YENİ STRATEJİSİ

BYD’nin Avrupa pazarına yönelik bu hamlesi, otomotiv sektöründeki güç dengesini değiştirebilir. Şirket, uygun fiyat, yenilikçi teknoloji ve lüks tasarımı bir araya getirerek Porsche ve Tesla gibi devlerin hakim olduğu alanda dikkat çekiyor. BYD Avrupa Direktörü Michael Shu, Paris Otomobil Fuarı’nda yaptığı açıklamada, “Sealion 7, batarya ve motor teknolojisiyle standartları yükseltiyor,” diyerek aracın sektördeki iddiasını vurguladı.

BYD Sealion 7’nin Almanya’da 50 bin, Norveç’te ise 42 bin dolar civarında satılması, rekabetçi fiyat politikasını da gözler önüne seriyor. Çinli üretici, hem performans hem de fiyat açısından Avrupa’daki lüks araç kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.