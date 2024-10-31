BYD, Tesla'yı solladı

Çin merkezli elektrikli araç üreticisi BYD, gelirini büyük oranda artırarak ilk kez Tesla’yı geride bıraktı. Şirketin Temmuz-Eylül dönemi geliri, bir önceki yıla kıyasla %24 artışla 200 milyar yuanı (28,2 milyar dolar) aştı. Aynı dönemde Tesla’nın geliri ise 25,2 milyar dolarda kaldı. Hükümetin sağladığı teşvikler sayesinde BYD, Çin otomobil sektöründe güçlü bir konuma yerleşiyor. Bununla birlikte, Tesla hala BYD’den daha fazla elektrikli araç (EV) satışı yapmaya devam ediyor.

Devlet Teşvikleri Satışları Artırıyor

Çin hükümeti, vatandaşları benzinli araçlarını elektrikli veya hibrit modellerle değiştirmeye teşvik eden destekler sağlıyor. Bu durum, BYD gibi yerli üreticilerin satışlarına ivme kazandırdı. Eylül ayında BYD, aylık satış rekoru kırarak iç pazardaki konumunu daha da güçlendirdi. Bu büyüme, Çin’in en çok satan otomobil üreticisi BYD için olumlu bir sinyal olarak değerlendiriliyor. Resmi verilere göre, geçtiğimiz hafta itibarıyla eski araçlarını yeşil araçlarla değiştiren 1,57 milyon kişi, devlet teşvik programına başvuruda bulundu.

Avrupa Birliği ve ABD’den Tepki Geliyor

BYD’nin ve diğer Çinli elektrikli araç üreticilerinin yurt dışı pazarlara açılması, özellikle Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’nde endişe yaratmış durumda. Avrupa Birliği, Çin’den ithal edilen elektrikli araçlara %45,3’e varan gümrük vergisi getirdi. ABD ve Kanada ise Çinli üreticilere %100 vergi uyguluyor. Bu yüksek vergiler, Çin hükümetinin yerli otomobil üreticilerine sağladığı desteğin haksız rekabet yarattığı iddialarıyla gündeme geldi. Çin, elektrikli araç sektörüyle zayıflayan ekonomisini canlandırmayı hedefliyor ve Avrupa Birliği, bu sektör için en büyük ihracat pazarı olarak öne çıkıyor.

Çin Markalarının Küresel Rekabeti

Son yirmi yılda hızla büyüyen Çin otomobil endüstrisi, BYD gibi markalarla uluslararası pazarda da etkisini artırıyor. Bu durum, AB gibi bölgelerde endişe yaratıyor çünkü Çinli üreticilerin uygun fiyatları, yerli markaların rekabet gücünü zayıflatabilir.

AB, Çin'den elektrikli araç ithalatına yeni vergi getiriyor