BYD'den dev hamle: Ailelerin beklediği otomobil görücüye çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
BYD'den dev hamle: Ailelerin beklediği otomobil görücüye çıktı

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden biri olan BYD, otomobil severleri heyecanlandıracak yeni bir adım attı.

BYD, düzenlediği etkinlikte ilk elektrikli MPV modeli olan M6'yı resmen tanıttı. Bu tanıtım, BYD'nin ürün yelpazesindeki önemli bir eksikliği gideriyor ve MPV pazarındaki rekabeti artırmayı hedefliyor.

BYD M6, şık tasarımı ve geniş iç hacmi ile dikkat çekiyor. 4,710 mm uzunluğa sahip otomobil, 1,810 mm genişlikle birlikte 1,690 mm yüksekliğe sahip olarak aile için geniş bir otomobil olarak ön plana çıkıyor.

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BYD'nin karakteristik estetik anlayışını taşıyan M6, modern çizgileri ve geniş iç hacmi ile hem konfor hem de fonksiyonellik arayan tüketicilere hitap ediyor.

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Yeni BYD M6, altı ve yedi koltuklu düzen seçenekleriyle ailelere geniş bir kullanım alanı sunuyor. Aracın iç mekanında, kullanıcı dostu BYD DiLink sistemi ile donatılmış 12,8 inçlik döndürülebilir dokunmatik ekran bulunuyor ve bu ekran Apple CarPlay desteği sağlıyor.

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İlk olarak Endonezya'da satışa sunulan BYD M6, 23.400 dolardan başlayan fiyatlarla piyasaya sürülecek. Aracın Türkiye pazarına girip girmeyeceği ise henüz açıklanmadı, ancak otomobil tutkunları bu gelişmeyi yakından takip ediyor.

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