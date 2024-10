Byeong Hun An dokuz yıl aradan sonra yine zirvede

Byeong Hun An, Güney Kore'nin Jack Nicklaus Golf Kulübü'nde düzenlenen Genesis Şampiyonası’nda unutulmaz bir performans sergileyerek kariyerindeki ikinci Avrupa turu zaferini kazandı. 33 yaşındaki oyuncu, son çukurda 2,5 metre mesafeden yaptığı kuş vuruşu ile 5 altında 67 vuruşla günü tamamladı ve ardından playoff çukurunda Tom Kim'i mağlup etti. An için bu zafer, 2014’teki BMW PGA Şampiyonası'ndaki ilk Avrupa turu zaferinden dokuz yıl sonra geldi.

Güçlü Sezonun Tatlı Sonu

An, bu sezon PGA Turu’nda beş kez ilk 10’da yer alarak güçlü bir performans sergilemişti ve Başkanlar Kupası kadrosuna seçilme başarısını göstermişti. Sezona dünya sıralamasında 60. sırada başlayan An, bu galibiyetle 27. sıraya yükseldi. An, “Bu yılın tatlı bir sonu oldu. Çok çalıştım ve aynı şekilde devam etmem gerekecek. Gelecek sezon daha iyi olmak için yine sıkı bir hazırlık yapacağım” ifadelerini kullandı.

Tom Kim ise An'ın en güçlü rakibi olarak son ana kadar şampiyonluk yarışında kalmayı başardı. Ancak 17. çukurda kaçırdığı bir par vuruşunun ardından üstünlüğü kaybetti. Playoff çukurunda ise ikinci atışında problem yaşayıp topu tribünlere gönderdi ve bogey yaptı. An, iki putt ile zaferi elde etti.

Gouveia Gelecek Sezon İçin Tur Kartını Garantiledi

Portekizli golfçü Ricardo Gouveia ise 67 vuruşla oynayarak playoff dışında üçüncü sırada tamamladı. Bu derece, gelecek sezon tam Avrupa turu kartını güvence altına alması için yeterli oldu. Sezon öncesi Race to Dubai sıralamasında 154. sırada bulunan Gouveia, Genesis Şampiyonası’ndaki başarılı performansıyla önemli bir ilerleme kaydetti.

An, bu zaferle golf kariyerinde yeni bir döneme adım atarken, 2024 sezonuna hazırlıklarına devam edeceğini belirtti.