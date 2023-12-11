C vitamini kanser kök hücrelerini nasıl engelliyor?

Araştırmacılar, kanser kök hücrelerinin (CSCs) çoğalmasını durdurmak konusunda üç doğal maddenin (caffeic acid phenyl ester, silibinin ve askorbik asit), üç deneysel ilacın (actinonin, FK866 ile 2-DG) ve bir klinik ilacın etkinliğini inceledi. İşte sonuçlar…

KAYNAK: Haber Merkezi
C vitamini kanser kök hücrelerini nasıl engelliyor?

Araştırmacılar, kanser kök hücrelerinin (CSCs) çoğalmasını durdurmak konusunda üç doğal maddenin (caffeic acid phenyl ester, silibinin ve askorbik asit), üç deneysel ilacın (actinonin, FK866 ile 2-DG) ve bir klinik ilacın etkinliğini inceledi. Sonuçları “Oncotarget” dergisinde yayımlanan, İngiltere’nin Manchester Salford Üniversitesinde yürütülen bir araştırma C vitamininin, deneysel ilaç 2-DG’den 10 kat daha etkili olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar, kanser kök hücrelerinin (CSCs) çoğalmasını durdurmak konusunda üç doğal maddenin (caffeic acid phenyl ester, silibinin ve askorbik asit), üç deneysel ilacın (actinonin, FK866 ile 2-DG) ve bir klinik ilacın etkinliğini inceledi. Söz konusu maddelerin ve ilaçların etkisini ölçen Dr. Gloria Bonuccelli’nin liderliğindeki ekip, hücrelerin yaşamasına ve çoğalmasına imkan sağlayan, kanser kök hücrelerinin biyoenerjetik sürecine odaklandı.
Çalışmanın, kanser kök hücrelerinin metabolizmasını bozmayı ve çoğalmasına engel olmayı amaçladığını belirten araştırmacılar, actinonin ve FK866 ilaçlarının en etkin maddeler olduğunu söyledi.

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