Çad'da askeri mühimmat deposunda yangın

Çad’ın başkenti Encemine’nin Goudji bölgesindeki uluslararası havalimanının yakınlarında bulunan bir askeri mühimmat deposunda yangın çıktı. Yangın sırasında şiddetli patlamalar yaşanırken patlamalar kilometrelerce uzaklıktan duyuldu.

Yaşanan panik sonrasında yetkililerin yaptığı açıklamada, can kayıpları ve yaralanmalar olduğu kaydedildi. Bölgede bulunan binaların bazılarına topçu mermisi isabet ettiği ifade edilirken meydana gelen patlamaların binaların sarsılmasına yol açtığı belirtildi.

Yangın yaklaşık bir buçuk saatin ardından kontrol altına alınırken Çad Devlet Başkanı Mahamat Idriss Deby, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Olay hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.