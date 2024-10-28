Çad’da askeri üsse saldırı: 40 asker hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çad’da askeri üsse saldırı: 40 asker hayatını kaybetti

Çad’da askeri üsse düzenlenen saldırıda yaklaşık 40 askerin öldüğü belirtildi.

Orta Afrika ülkesi Çad’da askeri üsse saldırı düzenlendi. Çad Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün gece saatlerinde Nijerya sınırında yer alan Lac bölgesindeki üsse düzenlenen saldırıda yaklaşık 40 askerin öldürüldüğü ifade edildi.

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Çad Devlet Başkanı Mahamat Idriss Deby’nin saldırganların yakalanması için askeri operasyon başlatılması talimatı verdiği belirtildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, Boko Haram örgütünün bölgede saldırılar gerçekleştirdiği biliniyor.

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