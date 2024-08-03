Cadde boks ringine döndü

Kaynak: İHA
Cadde boks ringine döndü

Gaziosmanpaşa’da önceki gün meydana gelen olayda otomobil ve bisiklet sürücüsü arasında trafikte yol verme tartışması çıktı. Tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı o anlar araç kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde otomobil sürücüsü ile bisikletiyle giden kişi arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Taraflar bir süre gittikten sonra kırmızı ışıkta durdu. İkili arasında sözlü başlayan tartışma daha sonra tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşlar ve sürücülerin araya girdiği kavgada taraflar güçlükle sakinleştirilmeye çalışıldı.

Taraflar arasında yaşanan tekme ve yumruklu kavga anları ise bir araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde yol üzerinde giden taraflar kırmızı ışıkta durduktan sonra birbirlerine saldırdığı, daha sonra da vatandaşların araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştığı görülüyor.

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