Cadde ortasında anne ayı yavrularıyla böyle oynadı

İtalya’nın San Sebastiano Dei Marsi kasabasında bir anne ayının caddenin ortasında yavrularıyla oynadığı anlar kameraya yansıdı.

KAYNAK: İHA
Cadde ortasında anne ayı yavrularıyla böyle oynadı

İtalya’nın San Sebastiano Dei Marsi kasabasında anne ayı ve yavrularının eğlenceli dakikaları görenleri gülümsetti. Anne ayı caddenin ortasında 2 yavrusuyla oyun oynarken, o anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Oyununu bitiren ayılar daha sonra merdivenlerden inerek gözden kayboldu.

AYININ VURULDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Gözlerden kaybolan anne ayının San Sebastiano Dei Marsi kasabası yakınlarında bulunan bir parkta ayıdan korkan bir kişi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Ayıyı öldüren kişinin kimliğinin tespitinin ardından soruşturma başlatıldı. Ayıyı vuran şahıs ifadesinde, "Korkudan ateş ettim ama öldürmek istemedim. Onu evimin çevresinde buldum ve bu içgüdüsel bir hareketti" dedi.

İtalya’da Abruzzo Ulusal Parkı'nda koruma altında olduğu aktarılan ayının, nesli tükenmekte olan yaklaşık 60 Marsika boz ayılarından biri olduğu ifade ediliyor.

anne-ayi-bebek-ayi.jpg

annneee.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Son Haberler
Irak'ta katliam gibi kaza: 16 ölü, 13 yaralı Dünya
Irak'ta katliam gibi kaza: 16 ölü, 13 yaralı
Otomobil 8 metre yükseklikten denize uçtu. Lise müdürü hayatını kaybetti eşi yaralandı Güncel
Otomobil 8 metre yükseklikten denize uçtu. Lise müdürü hayatını kaybetti eşi yaralandı
FETÖ’nün ‘Gaybubet’ evine operasyon: 8 gözaltı Yaşam
FETÖ’nün ‘Gaybubet’ evine operasyon: 8 gözaltı
2 gün boyunca zindana kapatıldılar. Meksika’ya tatile giden aile hayatının şokunu yaşadı Yaşam
2 gün boyunca zindana kapatıldılar. Meksika’ya tatile giden aile hayatının şokunu yaşadı
Djokovic ABD Açık'ta dördüncü tura çıktı Spor
Djokovic ABD Açık'ta dördüncü tura çıktı
Serdar Ortaç kiminle evleneceğini açıkladı. Canlı yayında aşkını ilan etti Magazin
Serdar Ortaç kiminle evleneceğini açıkladı. Canlı yayında aşkını ilan etti
2 Eylül Cumartesi TV yayın akışında ne var? 2 Eylül Cumartesi bugün hangi diziler var? Keşfet
2 Eylül Cumartesi TV yayın akışında ne var? 2 Eylül Cumartesi bugün hangi diziler var?