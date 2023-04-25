Cadde ortasında bıçaklı saldırı

Eskişehir’de 2 şüpheli şahsın saldırısına uğrayan 39 yaşındaki Irak uyruklu Mohammed K., vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbelerinin ardından hastanelik oldu.

Cadde ortasında bıçaklı saldırı

İHA'nın haberine göre, dün akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana gelen olayda, 2 şüpheli ile 39 yaşındaki Irak uyruklu Muhammed K. arasında tartışma çıktı.

Nedeni henüz öğrenilemeyen tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Mohammed K., vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleri sonucu yaralandı.

Çevredeki vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralı Mohammed K., Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay hakkında inceleme başlatan polis ekipleri, Irak uyruklu Mohammed K.’ya saldıran şüphelileri, kavganın yaşandığı caddenin hemen arkasındaki Selim Sokak’ta yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan kaba üst yoklamasında, olayda kullanıldığı tahmin edilen bıçak ele geçirildi.

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