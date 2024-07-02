Caddeden karşıya geçerken motosiklet çarptı: 3 yaralı

Olay, Eskibağlar Mahallesi'nde 02.30 civarında gerçekleşti. İlk raporlara göre, M.E. kontrolündeki 58 AEN 003 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmekte olan N.K. ve M.Ç. isimli yayalara çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yaya ve motosiklet sürücüsü yaralanırken, motosiklet ise yaklaşık 20 metre sürüklenip park halindeki bir araca çarptı. Acil servis ekipleri hızla olay yerine ulaşarak yaralıları hastaneye ulaştırdı, M.Ç. isimli yayanın durumunun ciddi olduğu belirtildi. Polis, kazanın detaylarını aydınlatmak üzere soruşturma başlattı.