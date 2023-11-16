Caddenin ortasına çöp attı. Kendisini uyarıp, dövenlerin üzerine kurşun yağdırdı

Çöp kavgasında kan akıyordu. Caddenin ortasına göz göre göre çöp poşetlerini fırlatan adam uyarılınca kavga çıktı. Suçlu olduğu halde kafa tutan adam kendisini uyaranlardan dayak yiyince, belindeki silahı çekip kurşun yağdırdı. Bu sırada balkonda olan eşi de insanların üzerine bardak fırlattı

KAYNAK: İHA
Caddenin ortasına çöp attı. Kendisini uyarıp, dövenlerin üzerine kurşun yağdırdı

Binadan ellerinde çöp poşetleriyle çıktı. O poşetleri yolların ortasına fırlattı

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Bu sırada binanın önünde bir otomobilin kenarında bekleyen iki kişi caddenin ortasına çöp atan adamı uyardı. Bu uyarı ardından belli ki tartışma ardından da kavga çıktı. Çöpü caddeye fırlatan adam, iki kişi tarafından yere yatırılarak, dövüldü

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Caddenin ortasına çöp atarak, çevreyi kirleten adam fırsatını bulduğu an belindeki tabancayı çekerek, kendisini uyaranların üzerine kurşun yağdırdı.

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Kağıthane’de bir adam binanın önüne çöp attığı için kendisiyle tartışan komşuları tarafından darp edildi. Silahını çeken adam kendisini döven komşularına kurşun yağdırırken, eşi de pencereden kafalarına bardak ve tabak fırlattı. Dehşet anları kameralara anbean yansırken, polis silahlı da ele geçirerek birbiriyle komşu 8 kişiyi gözaltına aldı.
Olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde evinden çıkan Ahmet T., elindeki çöp poşetini binanın önüne bıraktı. O esnada dışarıda olan komşuları Uğurcan Y. (28) ve Ercan Ö. (42), Ahmet T.‘ye “çöpü binanın önüne bırakma” diye uyarıda bulundu. Ahmet T.’nin karşılık vermesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın küfürleşmeye dönmesi üzerine Uğurcan Y. ve Ercan Ö., Ahmet T.’yi tekme ve yumruklarla dövüp yere yatırdı.

ÇÖP ATMA KAVGASINDA DEHŞET SAÇTI
Bir süre sonra komşularının elinden kurtulan Ahmet T., belindeki silahı çekip onlara kurşun yağdırdı. Dehşeti yaşatan Ahmet T.’nin açtığı ateş sonucu Ercan Ö. dizinden yaralanırken, Uğurcan Y.’ye ise Ahmet T.’nin yakını Nazmiye T. ile Hülya T. pencereden bardak ve tabak fırlattı. Uğurcan Y. başına gelen bardak sonucu ise hafif şekilde yaralanırken, mahallesinin araya girmesiyle taraflar uzaklaştırıldı. Dehşet anları ise kameralara anbean yansıdı.

PENCEREDEN BAŞINA BARDAK FIRLATTI
Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, dizinden yaralanan Ercan Ö.’yü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme yaptıktan sonra ateş açan Ahmet T.’nin evine baskın yaptı. Baskında Ahmet T., Nazmiye T. ve Hülya T. gözaltına alınırken, olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ya ise el konuldu. Sokakta yapılan incelemelere ise kurşunların 2 araca da isabet ettiği tespit edildi.

POLİS 8 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI
Emniyette “kasten yaralama”, “mala zarar verme” ve “tehdit-hakaret” suçlarından kaydı bulunan Ahmet T., Nazmiye T. ve Hülya T. ile olaya karışan Uğurcan Y., eşi Elif Y., Ercan Ö., Yusuf Ö. ve Ahmet Kürşat I. da ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette birbirlerinden şikayetçi olan taraflara, “tehdit-hakaret” ve “kasten yaralama” suçlarından adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan taraflar savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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