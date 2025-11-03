Olay, 1 Kasım Cumartesi akşamı Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre sosyal medya fenomeni Recep Burhan Ataman, kız arkadaşları Beyza Gizem A. (23) ve İrem S. (19) ile Cadılar Bayramı partisine katıldı. Akşam saatlerinde 3 arkadaşı ile evlerine dönen Ataman trafikte başka bir araçla yol verme nedeniyle tartıştı. Ataman, esnaf oldukları öğrenilen 3 kişinin önünü kesti.

Aracın içerisinden inen Muhammet K., silah çekerek Ataman’a ateş açtı. Ağır yaralanan Ataman kanlar içerisinde yere yığıldı.

SOSYAL MEDYA FENOMENİ AĞIR YARALI

Olayın ardından şüpheliler kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Ataman, olay yerine gelen ambulansla Sarıyer Seyrantepe Yerleşkesindeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ataman’ın hayati tehlikesi sürüyor.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Şüpheliler Emirhan Y. (18), Ömer Faruk Y. (18) ve Muhammet K. Şirintepe Mahallesi’nde bir sokakta yakalandı. Ateş açanın kendisi olduğunu itiraf eden Muhammet K., ve yanındaki 2 kişi gözaltına alındı.

Mahkemeye çıkarılan Muhammet K., 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.