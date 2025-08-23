Cadillac F1 bombasını patlatıyor! Perez ve Bottas aynı takımda mı olacak?

Formula 1’e 2026’dan itibaren katılmaya hazırlanan Cadillac, sürücü kadrosu için büyük bir adım atıyor. RacingNews365’in iddiasına göre Amerikalı ekip, Valtteri Bottas’ın ardından Sergio Perez’i de renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

PEREZ GERİ DÖNÜŞE HAZIR

Red Bull’daki çalkantılı 2024 sezonunun ardından gridden ayrılan Sergio Perez, doğru proje için geri dönmeye istekli olduğunu her fırsatta dile getirmişti.

BOTTAS İLE İMZALAR ATILDI

Geçtiğimiz hafta Valtteri Bottas’ın Cadillac ile sözleşme imzaladığını gündeme gelmişti. Şimdi de Cadillac'ın Perez ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. Resmî açıklamanın yaz tatilinin sonuna doğru yapılması bekleniyor.