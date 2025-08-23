Cadillac F1 bombasını patlatıyor! Perez ve Bottas aynı takımda mı olacak?

Kaynak: Haber Merkezi
Cadillac F1 bombasını patlatıyor! Perez ve Bottas aynı takımda mı olacak?

2026’da Formula 1’e güçlü bir giriş yapmaya hazırlanan Cadillac'ın Bottas ve Perez ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Formula 1’e 2026’dan itibaren katılmaya hazırlanan Cadillac, sürücü kadrosu için büyük bir adım atıyor. RacingNews365’in iddiasına göre Amerikalı ekip, Valtteri Bottas’ın ardından Sergio Perez’i de renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

PEREZ GERİ DÖNÜŞE HAZIR

Red Bull’daki çalkantılı 2024 sezonunun ardından gridden ayrılan Sergio Perez, doğru proje için geri dönmeye istekli olduğunu her fırsatta dile getirmişti.

BOTTAS İLE İMZALAR ATILDI

Geçtiğimiz hafta Valtteri Bottas’ın Cadillac ile sözleşme imzaladığını gündeme gelmişti. Şimdi de Cadillac'ın Perez ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. Resmî açıklamanın yaz tatilinin sonuna doğru yapılması bekleniyor.

Son Haberler
Yapay zeka öğretmenliği yeniden tanımlıyor
Yapay zeka öğretmenliği yeniden tanımlıyor
Arkadaşını öldürdü intihar etti
Arkadaşını öldürdü intihar etti
Cadillac F1 bombasını patlatıyor! Perez ve Bottas aynı takımda mı olacak?
Cadillac F1 bombasını patlatıyor! Perez ve Bottas aynı takımda mı olacak?
Memur maaşı zammı için kritik toplantı başladı
Memur maaşı zammı için kritik toplantı başladı
Atakan Özkaya’dan babasına son veda! Ozan Akbaba, Sinem Ünsal yalnız bırakmadı
Atakan Özkaya’dan babasına son veda! Ozan Akbaba, Sinem Ünsal yalnız bırakmadı