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Çadır bulamayınca otobüs durağını hasta yatağı yaptılar. Söyleyin çadırlar nerede

Hatay'da çadır bulamayan depremzede Vahide Yılmaz, 85 yaşındaki yatalak annesi Hamide Karaali ile birlikte otobüs durağında kalıyor.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 10:25
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Çadır bulamayan depremzede yatalak annesiyle otobüs durağında kalıyor

Çadır bulamayınca otobüs durağını hasta yatağı yaptılar. Söyleyin çadırlar nerede
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinin 17. gününe girildi. Can kayıpları hızla artmaya devam ederken deprem bölgelerinde vatandaşların mağduriyetleri devam ediyor. Depremde yıkılan evlerin ardından sokakta kalan vatandaşlar çadır ve ısınma sorunları yaşıyor.

Hatay Samandağ'da çadır bulamayan Vahide Yılmaz 85 yaşındaki yatalak annesi Hamide Karaali’ye Mehmet Aslan Caddesi’ndeki bir otobüs durağında bakmaya başladı.

"BAŞIMIZI KOYACAK BİR ÇADIR BİLE BULAMADIK"

Eve girmeye korktuklarını söyleyen Yılmaz, “Annemi de yanımıza aldık. Yatağını otobüs durağına taşıdık. Başımızı koyacak bir çadır bile bulamadık. Bir yere gidecek paramız da yok. Kâbus gibi bir memleket oldu. 14 kişiyiz, sokaktayız. Ne yapacağımızı bilmiyorum” dedi.

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