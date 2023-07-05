Çadır kentte yangın çıktı

Hatay Kırıkhan'daki çadır kentte çıkan yangın çık sayıda çadıra sıçradı.

Çadır kentte yangın çıktı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde depremzede vatandaşların yaşadığı çadır kentte çıkan yangında, bir kişi dumandan etkilendi.

YANGIN, ÇOK SAYIDA ÇADIRA SIÇRADI

Yangın, Kırıkhan Barbaros Mahallesi’nde depremzede vatandaşların yaşadığı, 87 çadır bulunan çadır kentte meydana geldi.

Yangın, kısa sürede çok sayıda çadıra sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında dumandan etkilenen 1 kişiye olay yerinde müdahale edildi.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

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