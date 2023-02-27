Haluk Levent ve Şahan Gökbakar arasında çadır tartışması. Sosyal medyada karşı karşıya geldiler

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki "yetersizliğiyle" gündem olan Kızılay’ın, depremin üçüncü gününde AHBAP Derneği’ne 46 milyon lira karşılığında çadır sattığı ortaya çıkmıştı.

AHBAP KABUL ETMİŞTİ

AHBAP sosyal medya hesabından, söz konusu bilgileri doğrulayan bir açıklama yapmıştı.

Açıklamada, "Arkadaşlarımız, Kızılay’ın iştirakinde olan Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş ile görüşme gerçekleştirdiler. Ellerinde 2050 adet olduğunu öğrendiğimiz çadırların sözleşmesini hemen yaptık ve ertesi sabah 2050 tane çadırı deprem bölgesine gönderdik" ifadelerine yer verilmişti.

HALUK LEVENT FOX TV'DE KONUŞTU

Son olarak FOX TV'de İlker Karagöz'ün konuğu olan AHBAP Başkanı Haluk Levent, 'çadır skandalına' ilişkin soruları yanıtlamıştı.

Levent, "İnsanlar dışarıda yağmurda donuyor. Ben o sırada çadır bulamamışım. Çadır yok. Bakın bu bulduklarımız daha birkaç gün önce gelmeye başladı. Arkadaşlar Kızılay’ın internet sitesinden çadır sattığını görmüşler. Kişisel değil bu. Hatta Ankara Eczacı Odası da almış. Biz niye almayalım? Ben şu an sorgulayabilir miyim" demişti.

FİYAT UYGUN

"Hemen öğrendik ihracat yapılmak üzere hazırlanan 2050 çadır var. Kızılay'ın iştiraklerinin çadır sattığı piyasada biliniyor. Deprem zamanı veya değil, biliniyor. Ben o an hiçbir şey düşünemiyorum. İnsanlar ölüyor orada, dışarıda tir tir titriyorlar. Benim orada insanlara çadır getirmem lazım. 20 bin tane de olsa alacaktım" diyen Levent, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Fiyatı uygun mu? Uygun. Biz 19 küsur bin liraya alabildik. Biraz indirim yaptırabildik. 19 küsur bin, artı KDV, artı nakliye, bunlar 22 bin liraya gelebiliyor. Ben geçen yıl Fransa’dan helikopter getirdim 1 milyon Euro verdim, çok da iyi çalıştı, devlete stopaj olarak 200 bin Euro ödedim. Devletin hizmetine verdiğim halde.

Sistemi kimse bilmiyor. AFAD da çadırları parayla, faturalı alıyor Kızılay’dan. Buyurun AFAD yetkilileri yalanlasın. Eğer o yurtdışına ihraç edilecek çadırlar satılacaksa AFAD da parayla alıyor. Orada bir muhasebe var."

ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN TEPKİ

Levent'in yayınının ardından Twitter'dan bir paylaşımda bulunan komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar, ünlü müzisyenin açıklamalarına tepki gösterdi.

Gökbakar, "Haluk bu sabah tvde, Kızılay'la alışverişini cansiperhane savunurken 'Fiyat normal, çadırlar kaliteli' dedi. Kendi tweeti. 145.446.500 TL / 13.250 çadır = 10.970 TL. Haluk sen de 10 bine almışsın çadırların tanesini. 22 bine aldıkların kaliteli de, bu aldıkların kalitesiz miydi???" diye sordu.

HALUK LEVENT'TEN YANIT GELDİ

Kısa süre sonra söz konusu paylaşıma AHBAP Başkanı Levent'ten cevap geldi.

Levent, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Şahan. 19 binlik +KDV çadırlardan yani bizim 2050 tane aldığımız çadırlardan şu anda olsa hiç ucuz çadır almam. Çünkü tam korunaklı çok sıcak deprem çadırı. Piyasada yok şu anda. Keşke olsa da alsak. Yani bu hesaplama çadır kalitesine göre değişiklik gösteriyor."

İşte o paylaşımlar: