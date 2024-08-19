Çadıra sızan yılanı böyle yakaladı

Sürüngenler, yaz aylarının gelmesiyle ve sıcaklıkların artmasından dolayı, yaşam alanlarına giriyorlar. İnsanların yaşam alanlarında genellikle en çok karşılaştıkları sürüngen ise yılan oluyor.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Reşatlı Mahallesi'nde vatandaşların arazisinde bulunan çadıra yılan girdi.

Vatandaşlar, yılanın çadıra girdiğini fark ederken, yılanı kendi çabalarıyla yakalamayı başardılar. Yılan, vatandaşlar tarafından yerleşim alanından uzak bir noktaya bırakıldı.

Depremzede vatandaşın yılanı yakaladığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.