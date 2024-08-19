Çadıra sızan yılanı böyle yakaladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çadıra sızan yılanı böyle yakaladı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir vatandaş, çadıra giren yılanı eline aldığı demir çubukla yakalamayı başardı. O anlar, anbean cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sürüngenler, yaz aylarının gelmesiyle ve sıcaklıkların artmasından dolayı, yaşam alanlarına giriyorlar. İnsanların yaşam alanlarında genellikle en çok karşılaştıkları sürüngen ise yılan oluyor.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Reşatlı Mahallesi'nde vatandaşların arazisinde bulunan çadıra yılan girdi.

Vatandaşlar, yılanın çadıra girdiğini fark ederken, yılanı kendi çabalarıyla yakalamayı başardılar. Yılan, vatandaşlar tarafından yerleşim alanından uzak bir noktaya bırakıldı.

Depremzede vatandaşın yılanı yakaladığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

aw270026-04.jpg

aw270026-03.jpg

aw270026-02.jpg

aw270026-01.jpg

Öne Çıkanlar
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Yerlikaya açıkladı. Aracında bulunduranlara ceza yağdı ve devamı gelecek
Yerlikaya açıkladı. Aracında bulunduranlara ceza yağdı ve devamı gelecek
Milletin Meclisi bu olmamalı. Prof. Dr. Cevdet Bozkuş yazdı
Milletin Meclisi bu olmamalı. Prof. Dr. Cevdet Bozkuş yazdı
Son dönemde yerli turistlerin akın ettiği ilçe ; Bodrum'dan güzel ve ucuz
Son dönemde yerli turistlerin akın ettiği ilçe ; Bodrum'dan güzel ve ucuz
Hem kurnaz hem pintiler | Evinde misafir istemeyen 4 burç belli oldu
Hem kurnaz hem pintiler | Evinde misafir istemeyen 4 burç belli oldu
Son Haberler
Mauro Icardi şoke oldu. Wanda Nara eski eşiyle birlikte Spor
Mauro Icardi şoke oldu. Wanda Nara eski eşiyle birlikte
Feyyaz Uçar ünlü gazeteciye patladı. O sözlere ateş püskürdü Spor
Feyyaz Uçar ünlü gazeteciye patladı. O sözlere ateş püskürdü
Uzmanından ailelere çocuklar ve tablet uyarıları Sağlık
Uzmanından ailelere çocuklar ve tablet uyarıları
TikTok fenomeni papağan Apollo Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı Dünya
TikTok fenomeni papağan Apollo Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı
TÜİK, nisan-haziran dönemi iş gücü istatistiklerini açıkladı Ekonomi
TÜİK, nisan-haziran dönemi iş gücü istatistiklerini açıkladı
Kar nilüferi çiçek açtı Dünya
Kar nilüferi çiçek açtı
Kavga ettiği adamın üstüne bebek arabası attı. Sokak ortasında bıçak ve yumruklarla birbirilerine girdiler Yaşam
Kavga ettiği adamın üstüne bebek arabası attı. Sokak ortasında bıçak ve yumruklarla birbirilerine girdiler