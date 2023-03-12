Çadırkente girmek isteyen avukatlara AFAD engeli

Adıyaman'da bir grup gönüllü avukat, hukuki hakları konusunda depremzedeleri bilgilendirmek üzere çadırkente gitmek istedi ancak AFAD yetkilileri tarafından çadırkentlere alınmadı.

VALİLİK TALİMATI

Bir grup avukat, deprem sonrası vatandaşlara hukuki hakları konusunda bilgi vermek için dün gönüllü olarak Adıyaman’daki bir çadırkente gitti. Zonguldak, Bartın ve Kastamonu’dan deprem bölgesine giden avukatların çadır kente girişine, AFAD yetkililerince, “Valilik talimatı var” denilerek izin verilmedi. Avukatlar ile AFAD yetkilileri arasında tartışma yaşandı.

"SİZİN DE AVUKATA İHTİYACINIZ VAR"

Bir avukat, AFAD görevlisine, “Başınız sıkıştığında, hukuki olarak zora girdiğinizde sizin de avukata ihtiyacınız var. Buradaki insanların da avukata ihtiyacı var” derken başka bir avukat ise “Hiç kimsenin mahremine girmek için gelmedik biz buraya. Neden ‘Burada ne yapacaksınız, insanlara ne anlatacaksınız’ diye sormuyorsunuz? Valilikten size verilen bir talimat var. Bu talimatın neden verildiğini hiç sorguladınız mı, düşündünüz mü? Biz, burada gönüllüyüz, sizin gibi” diye tepki gösterdi.

"ÜST YÖNETİMİ BULAMIYORUZ"

AFAD yetkilisi, “Konuyu burada kapatalım. Bunu niye üst yönetime gidip anlatmıyorsunuz” cevabını verirken başka bir avukat da “Üst yönetimi bulamıyoruz. Üst yönetim yok. Vali bulamıyorsun, kaymakam bulamıyorsun. Türkiye’nin hiçbir yerinde böyle bir uygulama yok, buradaki valilerden kaynaklanıyor” diye konuştu.